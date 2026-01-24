我是廣告 請繼續往下閱讀

昨日下午一輛三立電視採訪車不明原因失控，衝入路旁的彰化銀行吉林分行，造成10人受傷。但肇事原因三立採訪車林姓駕駛說法多變，稱是「搶黃燈」，稍後又改口稱感覺車輛轉速異常升高；最後又表示事發當下踩不到煞車，導致車輛失控。對此，媒體人黃揚明今（24）日指出，該路口等紅燈的民眾提供的行車記錄器畫面，這絕對不是「搶黃燈」，就是「闖紅燈」。67歲林姓駕駛最初向消防人員表示，行車時疑似一時恍神才釀成事故；隨後接受警方詢問時，改口稱原本準備左轉，卻突然感覺車輛轉速異常升高；最後又表示事發當下踩不到煞車，導致車輛失控。警方對肇事駕駛進行酒測及毒測，結果均為陰性，已排除酒駕及毒駕。警方表示，後續將進行車輛鑑定與現場跡證分析，以釐清事故真正原因與責任歸屬。警方昨日晚間初步認定涉過失傷害，將林姓駕駛依法隨案移送地檢署偵辦。檢察官今（24）日諭令新台幣50萬元交保，並限制其出境及出海，事故原因仍待進一步調查。北市勞動局勞檢處已請雇主提供出勤紀錄，並將安排勞檢訪談。黃揚明臉書發文指出，根據昨天在該路口等紅燈的民眾提供的行車記錄器畫面，在下午3點05分46秒時，綠燈亮起，那時三立採訪車還沒有出現在畫面中。2秒後，也就是3點05分48秒看到該車從畫面右方衝出。所以這絕對不是「搶黃燈」，就是「闖紅燈」。針對採訪車釀禍，三立電視台發布聲明致歉，表示對造成民眾受傷及銀行毀損深感歉意，承諾會負起應盡的賠償與法律責任，並已成立專案小組調查事故原因；同時強調林姓駕駛平日出勤與休假狀況皆正常。