▲山邊媽首度到台中贊境，江啟臣、楊瓊瓔等地方政壇藍綠人士、市府官員皆前往參拜祈福。（圖／台中市政府提供，2026.01.24）

苗栗後龍山邊媽祖今日到台中市贊境，上午到南屯萬和宮參香時，在國民黨立委楊瓊瓔面前停轎，令楊瓊瓔支持者大感振奮；下午從中區萬春宮起駕時，也衝向民進黨立委何欣純停轎賜福，何欣純大呼「太感動了」，當場激動跪拜。3名爭取市長大位者賜福2人，民眾笑稱「山邊媽比較疼女生喔」、「這個媽祖有點頑皮」。在樂成宮、萬和宮及萬春宮熱情邀請下，成功促成山邊媽祖百年來首度到台中贊境賜福，被視為地方宗教大事，上萬信眾參與。今（24）日上午山邊媽祖先到南屯萬和宮贊香，媽祖鑾轎入廟前經過立委楊瓊瓔時突然轉向，最後停在她面前，接受楊瓊瓔合十參拜半分鐘。楊瓊瓔近來因爭取國民黨台中市長提名資格，與立院副院長江啟臣展開「姐弟之爭」，受媽祖青睞一事立即在地方網路社群瘋傳。楊瓊瓔事後受訪談及此事時，也在萬和宮接駕的江啟臣，剛好就站在一旁。下午山邊媽到了萬春宮，幸運兒變成已獲民進黨提名的何欣純，正當何欣純在廟埕恭迎起駕時，媽祖鑾轎突然轉向停駕在她面前，和楊瓊瓔一樣，何欣純當下以為自己擋到路，打算往旁邊閃，但鑾轎直直朝她而來，廟方執事人員也提醒她站定，讓媽祖賜福。何欣純激動地在媽祖鑾轎前跪拜祈福，事後受訪時連呼「很驚喜、好感動！」「媽祖一直靠近我，為我停下來」、「我一定會更加努力，為台中市打拚！」。有神無廟的山邊媽祖每年與白沙屯媽祖合轎，前往北港朝天宮進香，因進香前都會儀式隆重地換上新衣，表達對朝天宮大廟聖母與對天帝的敬重，神衣款式年年成為信眾關注的重點，因此有「時尚媽祖」外號，信徒形容祂風格靈動活潑、個性開朗如「E人」。對於媽祖一日內賜福2位女將，民眾笑稱「山邊媽比較疼女生喔」、「江啟臣被邊緣了QQ」、「山邊媽和祂的好姐妹白沙屯媽一樣有個性」、「這個媽祖有點頑皮」。