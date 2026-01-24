我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市一名少女小玲（化名）國中畢業後未繼續升學，在缺乏支持與穩定目標的情況下，小玲因交友不慎接觸毒品，後遭警方攔查，驗出吸食第三、第四級毒品反應，屬《少年事件處理法》所定之曝險行為，警方即通報少輔會介入輔導，啟動跨系統銜接機制，由少輔會先行執行行政輔導，即時將小玲拉回正軌，尋回自我。少年隊陳仁正隊長（兼少輔會執行秘書）特別提醒家長，過去家長在孩子出現曝險行為時，常因擔心孩子進入法院、留下前科紀錄或被貼上標籤而不敢求助；事實上，現行《少年事件處理法》新制已更重視少年與家庭的需求，強調早期介入與輔導支持。當家長發現孩子出現曝險行為而感到徬徨無助時，及時向少輔會求助，是守護孩子、陪伴孩子走回正軌的最佳選擇。少女小玲（化名）國中畢業後未繼續升學，對未來缺乏方向，雖嘗試過不同工作，卻始終找不到興趣與自我定位，長期累積的挫敗感讓她對自己充滿懷疑，認為凡事都會半途而廢、難以成功。小玲在缺乏支持與穩定目標的情況下，小玲因交友不慎接觸毒品，後遭警方攔查，驗出吸食第三、第四級毒品反應，屬《少年事件處理法》所定之曝險行為，警方即通報少輔會介入輔導，啟動跨系統銜接機制，由少輔會先行執行行政輔導。少輔會初次接觸小玲時，發現她不僅不太敢說話，反應也較為遲緩，表達能力薄弱與缺乏法治觀念成為她最主要的困擾，往往無法清楚表達自身想法與需求，也容易在同儕影響下做出偏差行為。為強化其法律知能與自我保護能力，少輔會主動連結少年隊資源，並在事前充分與少年隊警員溝通小玲的個性與狀況後，由少年隊以耐心、具體案例方式，向小玲說明相關法律規定與行為後果，讓她在原本抗拒的警政場域中，多了一份安心與被理解的感受，也逐步建立正確的法治觀念。過程中，輔導員透過多次會談，陪伴小玲回溯生命歷程，協助她釐清真正的需求與想法，並針對過往因同伴壓力而勉強配合的情境進行因應演練，除了學習拒絕與自我保護外，也逐步練習把話說清楚、說出自己的立場。同時，輔導員引導小玲進行自我探索，發掘她對「霧眉」技術的高度興趣，小玲不僅主動閱讀相關教材，也積極尋找合適課程進修。在少輔會持續進行家庭工作的努力下，小玲的母親選擇以無條件的尊重與信任支持女兒，並出資協助其報名專業訓練課程，這份來自家庭的理解與支持，成為小玲持續向前的重要力量。經過一段時間的陪伴與努力，小玲不僅成功擺脫毒品陰影，完成霧眉技術培訓，更進一步成立個人工作室，重新找回自信與人生方向。