▲i-dle大巨蛋門票今日開賣，開賣後門票瞬間秒殺，讓粉絲直呼難度超高。（圖／KKLIVE）

韓國超人氣女團i-dle（舊名：(G)I-DLE）將於今年3月7日正式唱進台北大巨蛋，今（24）日晚間6點至10點開放第一階段Berriz會員優先購，只要有付費的NEVERLAND（粉絲名，又稱：奶味藍）登記後都可以參加購票，沒想到在KKTIX開賣後瞬間秒殺，甚至有粉絲認為本次搶票難度比TWICE困難10倍，沒能夠順利買到想要的位子。i-dle大巨蛋演唱會門票今日稍早開放會員在KKTIX購票，沒想到系統一開放就瞬間秒殺，許多粉絲沒能順利買到理想的位置，「好奇有人搶到7180嗎，比Twice難搶10倍」」、「是！誰！說！idle！不！紅！的！為什麼這麼難搶！」、「票怎麼那麼難搶」、「說誰說大巨蛋賣不完給我出來，為什麼我一張都沒搶到。」不只是搶不到票的粉絲苦哈哈，也有許多粉絲抱怨自己「搶到票了卻無法順利到結帳頁面」，表示自己已經刷出門票，卻因為系統大當機，導致付款時間無限被拖延，最後門票被留回票池；更讓粉絲生氣的是，想要重新購票，卻被系統告知已經到了購票上限，令許多人不能接受，紛紛發文抱怨自己是「沒票又不能買票的冤大頭。」i-dle演唱會門票將於今日起分階段開賣，第一階段為「1月24日18：00至22：00，官方會員優先購」、第二階段為「2月1日10：00至13：59，國泰CUBE卡友購票」、第三階段為「2月1日14：30，KKTIX全面啟售」，票價共分為7180（VIP）、7100、6880、6280、5980、4980、4580、3680、2480、2280 （全場座席，對號入座），有興趣的NEVERLAND（粉絲名）千萬別錯過i-dle大巨蛋首秀的美好機會。