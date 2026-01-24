我是廣告 請繼續往下閱讀

中國認知作戰最新力作？社群網路上近日一則影片瘋傳，幾位身穿制服的女學生自稱是「台北市立建國高級中學的學生」，還說「台灣是中國的，我們都是一家人，希望祖國早日統一」，並歡迎大陸同胞來台灣遊玩。不過，建中其實是男子高中，又曾是台灣第一志願，這則AI偽造的影片顯得太不專業，太不了解台灣，讓網友笑翻，紛紛留言嘲諷，引發熱議。這段在社群網路瘋傳的影片中，3位身穿制服的女學生露出甜美笑容，一開頭就向「大陸同胞」問好，然後自我介紹是台北市立建國高級中學的學生，接著就說「台灣是中國的，我們都是一家人，希望祖國早日統一，一起更好」。最後還歡迎大陸同胞來台灣玩，另外3位女學生還說會帶大陸同胞去吃美食，並熱情喊話「一定要來找我們玩喔」。跟其他的AI偽造影片相比，這支影片在技術層面上或許沒有出現太大的破綻，但是在掌握輿情方面則是明顯過於不足，鬧出「建中變女校」的笑話，連網紅律師林智群都在臉書轉發，並吐槽「這個影片也太假了吧？」還標注「建中出美女」的反串關鍵字。笑翻的網友紛紛在底下留言，「這麼漂亮一定是男孩紙」、「我覺得會有真的建中學生出來玩梗了」、「笑死，懂得都懂」。還有許多網友繼續入戲反串，「北一男同學一定很羨慕建中」、「常常看到建中女同學和北一女男同學在圖書館苦讀」、「不愧是建中，美女都是第一」。