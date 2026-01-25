115年大學學測上周剛結束，不少考生正在思索大學科系選擇。就有一名學生在Threads分享升學抉擇困擾，坦言嚮往森林系、希望未來能進入國家公園工作，卻遭長輩強烈反對，引發大量討論。眾多森林系畢業校友現身回應，認為森林系出路多元，有人投身保育、公職，也有人遠赴海外植物園發展，雖然台大森林系畢業生平均月薪達5.3萬元，但就讀森林系關鍵不在收入高低，而是在於是否願意親近山林、接受相對單純的生活方式。
讀森林系不好嗎？過來人吐真實心聲：不會後悔、非常喜歡
一名網友在Threads上發文，他表示正在考慮未來的科系選擇，目前傾心於森林系，但長輩卻一直反對，甚至希望他從高中轉讀職校，「但是我真的很想去國家公園裡面工作，然後一輩子不出來，死後埋在一棵樹旁邊長成千年老樹」，因此只好尋求網友們的意見：「森林系真的不好嗎？」
貼文曝光後，許多森林系畢業校友分享自身經驗，「森林系很棒啊，跟森林相關的工作也很棒，本人森林系畢目前從事保育工作，非常喜歡」、「森林系畢業路過，森林系很棒，學習過程中可以探索自己想要往那條路走，其實範圍也是很廣的喔」、「我現在在英國皇家植物園工作！以後會怎麼樣都是自己的選擇跟努力，你可以的」、「如果想走林業方面的公職，森林系是不錯的選擇，因為台灣的山非常多，到處都是林務局和林試所，每年的缺比其它科系的多」。
也有人建議，「去看看中興大學的森林系館就知道這個科系不會賺錢，如果你不缺錢就可以讀森林系」、「高職＋大學都讀森林的路過，個人覺得讀起來蠻吃力的，要學的東西非常多，學不完的那種」、「建議去看看中興或台大森林的必選修，再思考這是不是自己想要學到的，然後國家公園其實不只森林系能考啦」。
森林系畢業出路有什麼？4大面向一次看：其實範圍很廣
根據台大森林環境暨資源學系官網說明，森林系畢業後的發展方向相當多元，其中包含但不限四大面向：
🟡想當公務員：每年考試院皆舉辦高等考試、普通考試與專業技術人員考試，通過後可進入政府部門，從事經建、農業、林業、自然保育、水土保持、測量等行政或技術工作。
🟡想當老師：台大提供教育學程，修畢後可參加教師甄試取得教師資格，有機會至國中、高中任教。由於森林系屬於「高級中等學校農業群森林科」，取得資格後亦可擔任高職教師。
🟡想繼續做研究：除台大森林系研究所外，亦可報考森林、生命科學、生物技術、水土保持、環境與工程、生物材料、材料科學、生物化學、資源保育、資源管理與經濟學等相關研究領域。
🟡想當上班族：畢業後可進入民營企業，擔任保育人員、種苗場員工、顧問公司成員，或投入林產、紙業、建築、醫藥、生技產業、工業工程、NGO團體、觀光遊憩、工程顧問，甚至跨足IT專業領域。
台大森林系畢業生平均月薪達5.3萬元！揭最大優勢：羨慕死
依教育部統計，森林系平均薪資約3萬8500元，高於全體大學畢業生平均起薪3萬1000元。近年隨著林業相關產業發展，整體薪資水準亦呈現上升趨勢。
根據104人力銀行調查，2022年森林系年薪平均約70萬元，具備豐富經驗或特定專業技能者，月薪突破6萬元並不罕見。另有統計顯示，2026年台大與公立大學森林系畢業生平均月薪約5.3萬元，研究所畢業生則可達6.6萬元。
不少過來人表示，就讀森林系薪水從來就不是第一考量，而是選擇的生活方式符不符合理想，「森林系很好，國家公園也很好！雖然我閲歷有限，但林保系統的公務員，是我看過的公務員中最快樂的一群人」、「我一個外甥女和她老公都是森林系，現在是國家公園巡山員。他小倆口過的很開心幸福，而且錢幾乎都存下來，生活花費很低（因為沒地方花錢），他們就是喜歡山林，在山林生活，他們是如魚得水」、「我表妹森林系唸完碩士，一不小心被教授推薦就跑去加拿大工作了，羨慕死」。
