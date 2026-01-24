我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李宓分享自己產後肚皮復原狀況。（圖／IG@mintangelme）

41歲、被封「資生堂千金」、「學霸女星」的李宓，婚後4年間接連生下5名孩子，其中更包括兩對雙胞胎，不過產後她卻因為懷孕時肚皮過度拉扯，留下了明顯的妊娠紋、鬆垮的肚皮，使相當重視身材的她感到非常難過，為此她去做了腹部拉皮手術，現在已經回到像懷孕前的身材，讓她直呼：「生六寶、七寶、八寶也不怕。」李宓透過IG發文寫下，自己懷雙胞胎時體重暴增20公斤，形容那段時間「每天走路都像在負重訓練」，身體沉重、呼吸困難，想不到卸貨後反而讓她感到困擾，即使多麼努力運動，但腹部鬆弛與妊娠紋仍十分明顯，成為她心理壓力的來源之一，所以她選擇透過醫美手術來處理肚皮問題。而李宓會選擇手術處理的導火線也曝光，是因為一次家庭出遊時，她在社群曬出了穿著比基尼的照片，沒想到卻被部分網友以「太可怕」、「噁心」、「藝人怎麼可以這樣」等字眼攻擊她產後的身材，她坦言，為了生育承受巨大身體代價後，卻因外貌遭羞辱，讓她情緒一度崩潰。因此李宓選擇進行抽脂拉皮等手術，她坦言術後恢復期相當辛苦，連站直、走路或打噴嚏都伴隨劇痛，曾一度懷疑自己是否做了艱難的選擇。不過，經過約三個月恢復期，她已能重新穿回過去的衣服，重新找回過往的自信，「以後也許還會懷孕，也許還會再把肚子撐開，不過現在我知道，ㄧ切都是可以恢復的！再繼續生六寶、七寶、八寶也不怕了。」