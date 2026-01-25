台北最強景點的頭銜提前確定了！美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）於今（25）日上午9點挑戰徒手攀登台北101，讓這個摩天高樓再度成為關注焦點。不過，現在台北最強景點已非台北101，據觀光署公布2025年1至11月的遊客統計數據，「西門町商圈」擠進2361萬人次遊客提前坐上冠軍寶座，當地甚至還在近期多了全新的景點，讓魅力再度提升。
2025台北最強景點確定了！千萬級景點三巨頭出爐
根據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2025年1至11月份統計出爐，台北最強景點確定由由「西門町商圈」拿下。該景點在11個月吸引2361萬遊客，是亞軍台北101的兩倍之多，大幅甩開所有北市對手，有望爭取台灣最強景點，其餘台北景點排名如下：
2025年台北景點觀光人次排行（2025年1至11月）
第一名：西門町商圈（2361萬4772人次）
第二名：台北101（1190萬0886人次）
第三名：松山文創園區（1049萬4432人次）
第四名：陽明公園（560萬5013人次）
第五名：華山1914文化創意產業園區（480萬7850人次）
第六名：國立中正紀念堂（382萬0324人次）
第七名：國立臺灣科學教育館（313萬7327人次）
第八名：臺北市立動物園（224萬8765人次）
第九名：國立故宮博物院（220萬0785人次）
第十名：士林官邸公園（178萬8942人次）
事實上，西門町商圈是在2025年才剛納入觀光署景點人潮統計，就立即成為了冠軍大熱門，最終締造了超越兩千萬的遊客人次；不過，台北101與松山文創園區同樣是北市熱門景點，台北101與西門町同樣有大量國際遊客，松山文創則偏向台灣本地民眾前往觀看各式展覽，三個景點都有超過千萬遊客人次，堪稱台北景點新三巨頭。
西門町提前拿下最強景點！2026又有全新地標
而2026年才剛開始，西門町又更加進化，捷運西門站旁的「西門地下市」在1月20日迎來盛大開幕，這個景點前身就是「西門地下街」，但過去閒置多年，只有圖書館設置，一度成為台北最冷清、使用率最低的地下街，不如北車地下街、中山地下街繁華。
最終，「西門地下街整體再造計畫」從2022年開始執行，針對西門地下接5號出口進行空間整合與重塑，將原本單調的地下通道變身成充滿日系動漫、新潮流的「西門地下市」，裝潢風格以「年輕、多元、共感」為核心，採用深灰色調性結合霓虹光影，地板上繪有斑馬線與車道線，營造出獨特的地下城市風貌。
西門地下市位於捷運西門站旁，地下街全長215公尺、總面積約931坪，匯聚了動漫指標店Animate、人氣周邊品牌FANFANS、FANME、星宇文創，內部裝潢。預期2026年西門地下市很有機會與萬年大樓齊名，成為西門町另一個動漫文化匯集的好逛商城。
資料來源：觀光署
