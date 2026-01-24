我是廣告 請繼續往下閱讀

網壇傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）今日在澳洲網球公開賽男單賽場上，再次達成一項前無古人的壯舉。他以6：3、6：4、7：6（7：4）擊敗荷蘭選手范德贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp），正式成為網球歷史上首位在四大滿貫賽事中累積取 400場勝仗的球員。現年38歲的喬科維奇，今日在拉沃球場（Rod Laver Arena）展現了其統治力。這場勝利不僅讓他將大滿貫勝場數推向400場的新巔峰，更以102場勝仗平了費德勒（Roger Federer）在澳網勝場數最多的紀錄。在大滿貫歷史勝場榜上，緊隨其後的是費德勒（369 勝）與小威廉絲（Serena Williams，365 勝）。「我還在努力讓這些年輕人感受到壓力，」喬科維奇賽後受訪時幽默表示，「我還在這裡，我還在堅持著。」儘管比分看起來穩定，但比賽過程並非一帆風順。第四種子喬科維奇在第二節一度顯得情緒急躁，甚至因不滿表現將球擊向廣告看板，差點誤傷球童，隨後他立即道歉。第三節時更發生了一次令球迷屏息的意外，喬科維奇在場上不慎摔倒並疑似扭傷腳踝。他賽後透露，本來就打算因為水泡問題呼叫防護員，那一摔差點讓情況變得很糟，「幸好那次摔倒的姿勢還算正確，不然那一刻後果可能非常嚴重。」自從2023年美網奪冠後，喬科維奇便與傳奇考特（Margaret Court）並列歷史最高的24座大滿貫冠軍，這一年多來他始終在追求第25冠的突破。面對現今球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）與辛納（Jannik Sinner）的強勢統治，喬科維奇展現了謙遜的一面。「阿爾卡拉斯和辛納目前無疑是世界上最好的兩名球員，他們的水平與我們其他人不在同一個量級。」喬科維奇表示，「但只要站上這塊曾賦予我職業生涯最多的球場，我就始終相信自己有機會。」喬科維奇接下來將在 16 強賽對陣捷克新星門希克（Jakub Mensik）或美國選手昆恩（Ethan Quinn）。他強調自己吸取了去年在四大滿貫過早興奮導致受傷的教訓，將以更穩健的心態走完這段衛冕之路。