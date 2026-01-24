我是廣告 請繼續往下閱讀

▲岩田剛典相隔6年再來台，用軟體惡補中文。（圖／LDH 愛夢悅）

日本團體三代目J SOUL BROTHERS成員岩田剛典首度以個人身分來台舉辦演出，此前狂用繁體中文發文，今（24）日受訪時，自招有靠ChatGPT幫忙，希望此舉能讓粉絲開心，當聽到自己用的詞彙獲得記者100分高分，才鬆一口氣、露出滿意的笑容。近期岩田剛典在社群宣傳台灣演唱會時，全程清一色使用繁體中文發文，細節滿滿，直接被台灣粉絲大讚誠意爆表。今被問到這些貼文是否親自操刀，他先是有點害羞，接著老實招認：「其實是透過ChatGPT！」他也補充，當時人在飛機上準備發文前，還特別花時間研究哪種翻譯最適合台灣用語，過程中甚至一度查到有點怪怪的說法，最後才重新調整成繁體中文版本才安心發出。他今天受訪認真詢問記者：「我這樣打是對的嗎？」在得到「100分沒問題」的肯定後，才終於鬆一口氣，露出笑容說：「因為外國藝人來日本、願意說日文的時候，我自己也會很開心，所以也想讓台灣粉絲有一樣的感覺。」活動前一晚抵達松山機場時，他就被大批粉絲包圍，岩田剛典坦言，出發前其實有些不安，擔心這次來到日本以外的地方，是否真的會有人特地前來迎接，直到走出機場、看到現場狀況，才真實感受到粉絲的熱情，也讓他在心裡告訴自己，「一定要把表演做好，回應大家的期待。」對於讓粉絲在機場久候，他也多次表達歉意，並提到看到不少「等了很久但很值得」的留言，讓他在長時間移動後相當感動。這次睽違6年再訪台灣，岩田剛典希望補足上回未完成的美食清單，直言「很想吃小籠包」。抵達當晚即使時間已晚，仍與工作人員一同外出用餐，品嚐花雕雞料理，對台灣料理留下深刻印象。他也透露，雖然此次行程相當緊湊，幾乎沒有空檔，仍希望若有機會帶著舞者與巡演夥伴好好吃一頓飯，感受台北的城市氛圍。出道超過15年，岩田剛典表示並不想停留在原地，未來也期待在海外持續嘗試不同可能，甚至不排斥挑戰台灣戲劇或電影作品，拓展歌手與演員的多重身分。