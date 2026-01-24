NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間1月25日繼續進行，該日有7場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯湖人交手達拉斯獨行俠。正處於生涯巔峰的唐西奇（Luka Doncic），將率領湖人大軍回到老東家主場。湖人目前雖然排名西區第六，但近期狀態略有起伏，全看「唐詹連線」能否展現宰制力，守住本季「4分差內必勝」的不敗神話。反觀處於西區第12的獨行俠，雖面臨傷兵潮，但在怪物狀元弗拉格（Cooper Flagg）的全能領軍下，近期打出反彈氣勢，更要在主場力拚4連勝。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
✳️洛杉磯湖人（26勝17敗，西區第6）vs. 達拉斯獨行俠（19勝26負，西區第12）
比賽地點：獨行俠主場
開賽時間：1月25日上午9：30
✳️對戰前瞻
湖人客場強碰獨行俠 力保「關鍵時刻」不敗神話
洛杉磯湖人（26勝17負）目前位居西區第六，25日將作客達拉斯挑戰獨行俠。湖人本季在西區內戰表現穩定，繳出19勝12敗的成績，最令人驚豔的是全隊「大心臟」的特質。在本季分差低於4分的比賽中，湖人目前仍維持5勝0敗「百分之百勝率」的完美紀錄。
兩隊上次交手由湖人以129：119勝出，當時里夫斯（Austin Reaves）狂飆38分寫下代表作。儘管湖人近10場表現稍有起伏，場均得分略降至111.8分，但面對防守端每場失分達116.6分的獨行俠，湖人能否再度發揮優異的外線防守，限制住對方的進攻節奏，將是延續對戰連勝紀錄的關鍵。
獨行俠迎戰湖人盼復仇 新同學華盛頓成禁區關鍵
達拉斯獨行俠25日坐鎮主場，迎戰豪門球隊洛杉磯湖人，力拚捍衛目前的主場3連勝。獨行俠近期狀態回穩，過去10場比賽取得7勝3敗佳績，場均攻下117.2分，投籃命中率高達49.3%，整體戰力明顯優於湖人近期的低迷。
對於獨行俠而言，這不僅是一場爭奪季後賽門票的生存戰，更是復仇之戰。雙方前次交手時，前鋒華盛頓（P.J. Washington）表現亮眼攻下全隊最高22分，但仍不敵湖人的猛烈外線火力和關鍵時刻的穩定性。目前獨行俠面臨對戰西區球隊僅11勝18敗的劣勢，如何利用近期優於對手的團隊籃板與禁區優勢，突破湖人「5分內必勝」的防線，將考驗教練團的戰術調度。
✳️焦點球星
獨行俠：弗拉格全能數據撐起達拉斯 馬歇爾化身近十戰最強奇兵
在多名主力受傷的情況下，達拉斯獨行俠狀元弗拉格（Cooper Flagg）展現了超齡的統治力，目前場均繳出18.8分、6.4籃板及4.1助攻的全能成績單，成為球隊進攻端的發動機。而板凳悍將馬歇爾（Naji Marshall）**也適時挺身而出，在過去 10 場比賽中，場均得分飆升至18.9分，兩人一內一外的火力支援，將是獨行俠捍衛主場最重要的利器。
湖人：唐西奇化身紫金新王 詹姆斯穩供火力續寫傳奇
洛杉磯湖人能維持西區前段排名，改披紫金戰袍的唐西奇（Luka Doncic）功不可沒。他目前繳出場均33.4分、7.8籃板、8.7助攻外加1.6抄截的「準大三元」數據，不僅是球隊的第一得分點，更是節奏掌控者。而即將滿42歲的詹姆斯（LeBron James）依然維持極高競技狀態，近10場比賽場均貢獻22.4分，兩代巨星的連線讓湖人成為聯盟中最難應對的進攻戰艦。
✳️傷兵名單
獨行俠／Daniel Gafford: 缺陣 (腳踝), Dereck Lively II：整季報銷 (足部), Kyrie Irving: 缺陣 (膝蓋), Dante Exum: 整季報銷 (膝蓋), Anthony Davis: 缺陣 (手部).
湖人／Austin Reaves:缺陣 (小腿), Adou Thiero: 缺陣 (膝蓋).
✳️1月25日賽程一覽
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
✳️1月25日賽程一覽
|時間
|對戰組合
|01:00 AM
|巫師 vs 黃蜂
|04:00 AM
|尼克 vs 七六人
|06:30 AM
|勇士 vs 灰狼
|08:00 AM
|騎士 vs 魔術
|09:00 AM
|塞爾提克 vs 公牛
|09:30 AM
|湖人 vs 獨行俠
|10:30 AM
|熱火 vs 爵士
