農曆春節送禮旺季，水果禮盒成為兵家必爭之地。美式賣場好市多（Costco）與日系超市 LOPIA 正面交鋒！近日網友驚喜發現，好市多日本草莓兩盒入（約14顆）只要899元，大讚CP值完勝 LOPIA。本篇盤點過年禮盒推薦清單，包含降價的紐西蘭櫻桃與各式神級水果，助消費者聰明省荷包。
14顆碩大鮮果 網友讚CP值完勝
一名女網友在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」發文，興奮分享剛入手的戰利品。她指出，好市多架上的進口草莓禮盒誠意十足，採用「兩盒入」包裝，總共約14顆，每顆尺寸都相當碩大驚人，售價僅899元。原PO品嘗後對香氣與甜度讚不絕口，更直接點名近期爆紅的日系超市 LOPIA，直言：「我覺得比 LOPIA 的划算！」不少婆媽紛紛附和：「那個草莓好吃!」、「 本來想拿來送人但上次買忍不住先吃一盒」、「超甜，而且價錢也不貴」。
LOPIA奈良紅寶石 甜度15度飄香
面對好市多的價格攻勢，LOPIA 則以頂級品質迎戰。雖然進口通關流程嚴格導致部分商品延遲上架，但店內主打的「古都華草莓」仍是老饕最愛。這款被譽為「日本奈良紅寶石」的草莓，外觀嬌小紅潤，一盒15顆要價699元，平均一顆約46元。
雖然單價不低，但古都華草莓的甜度高達13到15度，靠近鼻子就能聞到濃郁香氣，一口咬下的層次感讓死忠粉絲願意買單。LOPIA 總經理表示，希望能將最新鮮、嚴格把關的日本水果帶給台灣消費者。
櫻桃降價搶市 必買清單一次看
除了草莓大戰，好市多其他的過年禮盒推薦品項也遭到瘋搶。送禮最體面的紐西蘭櫻桃，原價1699元，近期祭出降價200元優惠，只要1499元就能入手，被封為「必買神物」。此外，日本金星慕姿蘋果、韓國梨等高級水果，也因千元有找的親民價格，成為年前採購指標。
【好市多過年水果禮盒一覽】
《NOWNEWS》特別整理了好市多熱門水果禮盒價格懶人包，提供給想趁年前搶便宜的民眾參考：
資料來源：Costco好市多商品消費心得分享區、LOPIA總經理Threads
《NOWNEWS》特別整理了好市多熱門水果禮盒價格懶人包，提供給想趁年前搶便宜的民眾參考：
|品項名稱
|參考價格
|特色短評
|進口草莓
|$899
|2盒入，大顆高CP值，網友激推比LOPIA划算
|紐西蘭櫻桃
|$1,499
|2kg空運，原價$1699，限省200元爆瘋搶
|日本金星蘋果
|$999
|金星／慕姿品種，果型碩大，千元有找
|日本世界一蘋果
|$1,399
|號稱世界第一大，送禮極具份量
|東勢總統梨
|$999
|台灣在地高級梨，口感細緻多汁