我是廣告 請繼續往下閱讀

▲活動亮點包含變裝皇后與猛男走秀，展現「人與車都是藝術的展現，人人皆可成為主角」的性別友善精神。（圖／翻攝畫面）

▲現場展示近兩百輛古董車、改裝車、經典汽機車，並設有日台交流攤位區。（圖／翻攝畫面）

結合汽機車與自行車文化、時尚走秀、性別友善與日台交流的2026高雄移動時尚周，活動於今（24）日在高雄港區盛大開幕。兩日活動以「Drive your style, shape your journey，移動．時尚．港灣之美」為主題，透過時尚、紅地毯與多元展演，將車輛化身為藝術展品，打造跨界戶外展演盛會。現場展示近兩百輛古董車、改裝車、經典汽機車，並設有日台交流攤位區，讓車主與日本業界一同交流。活動更特別邀請來自日本的汽機車品牌、觀光單位、藝術創作者如彩繪職人Veaton、日本賽車冠軍渡邊一馬、鈑金職人綿引雄司、岡山國際賽車場等重量級嘉賓，帶來專業分享、互動展示與技術交流。活動亮點包含今天變裝皇后與猛男走秀，打破性別、年齡、體型的界線，展現「人與車都是藝術的展現，人人皆可成為主角」的性別友善精神；夜晚DJ表演與光影人車走秀，不僅將DJ台置於全台唯一的特斯拉貨卡上，還結合舞台藝術、流行音樂與港灣光影投影，入夜打造全天候沉浸式體驗。1月25日舞台區安排專業賽車手與日台汽機車產業人士現場分享職涯故事，搭配中日翻譯，讓民眾深入認識產業知識與安全觀念；兩日更規劃特色市集，包括模型小車市集、日台觀光宣傳攤位、渡邊一馬賽車手與日本栃木縣鹿沼市攝影展等橫跨交通、汽機車部品、自行車等多元推廣區。主辦單位台灣汽機車文化推廣協會理事長胡俊容表示，由於本次活動內容橫跨汽機車文化、時尚設計、性別友善、國際交流與觀光推廣，屬於台灣少見的跨界型車展。活動免費入場，首日就吸引眾多觀眾湧入，盛況空前。活動會場位於駁二藝術特區與大港倉旁的高雄港七號碼頭，無論搭乘捷運至鹽埕埔站，或輕軌至駁二大義站，都能輕鬆抵達。主辦單位表示，1月25日中午11點至傍晚6點將持續呈現各式精彩內容，包括百車聯展、日台交流講座、繪師彩繪互動，以及夕陽下的車輛離場秀。