我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 桃園龜山區中興路23日晚間資源回收車駕駛疑突昏厥，失控衝撞倒垃圾民眾，造成7人送醫，1名78歲老婦身亡。（圖／翻攝畫面）

23日晚間桃園市發生資源回收車追撞垃圾車事故，釀成1死6傷悲劇。檢警今（24）日下午在桃園殯儀館對78歲邱范姓婦人遺體進行相驗，檢察官會同法醫相驗近一個半小時，初步研判死因為遭車輛撞擊受傷後，引發出血性休克死亡。警方指出，遺體於於23日晚上9點多許移送桃園殯儀館暫存，並於24日下午由檢察官會同法醫進行相驗。檢察官約於下午1時48分抵達，至3時10分離開。桃園地檢署襄閱回覆表示，經相驗確認，邱范姓婦人死因與本次車禍撞擊造成的出血性休克有關，詳細事故責任與肇因仍待進一步調查釐清。回顧整起事件，事故發生於23日晚間，當時一輛垃圾車停靠在龜山區中興路收垃圾，後方由52歲吳姓男子駕駛的資源回收車，疑似因身體不適昏迷，導致車輛失控追撞前方垃圾車，並波及正在倒垃圾的民眾，造成78歲邱姓婦人傷重不治，另有5名民眾受傷，吳姓駕駛也因昏迷送醫治療。