國民黨新竹縣長提名之爭白熱化，新竹縣副縣長陳見賢上節目《下班瀚你聊》接受主持人黃暐瀚專訪。對於《美麗島電子報》民調落後徐欣瑩，陳見賢直言徐欣瑩曾任立委並參選過副總統，知名度較高是事實，但民調瞬息萬變，自己長期在縣府服務、深耕基層，獲得多數議長、議員、鄉鎮市長及基層農會的認同，實力絕不遜色，有信心能幫國民黨守住新竹縣。談及黨內提名機制，陳見賢指出若最終協調不成，將回歸黨內初選遊戲規則。他強調，初選辦法並非「某些人說了算」，若雙方無法達成全民調共識，就應按照黨員投票三成、民調七成的機制辦理。他自認是入黨近五十年的忠貞黨員，始終守護國民黨基層，不像對手曾有進出紀錄，相信黨內及基層鄉親對於誰才是始終如一的守護者自有公道。陳見賢在訪談中對徐欣瑩提出誠信與大局觀的質疑，指出徐欣瑩是透過「同舟計畫」回歸，黨中央已給機會提名擔任立委，但立委任期才一年多，位置都還沒坐熱就要挑戰縣長。他提醒，目前立院國民黨加民眾黨是脆弱多數，若因參選縣長再跑掉一席立委導致補選，對整體局勢不利。他強調國民黨目前在新竹縣人才充足，應伺機而動選出最合適的人選。展現強烈參選意志，陳見賢表示自己雖然在全國知名度上稍顯吃虧，但「行百里半九十」，選戰尚未定論。他強調自己作為地方黨部主委，在各項選戰與罷免案中都全力助攻黨籍同志，對地方派系與組織有深厚的凝聚力，只要有機制公平的初選，他絕對有信心能夠代表國民黨擊敗民進黨對手。