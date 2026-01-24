我是廣告 請繼續往下閱讀

墨爾本公園今（24）日送別了一位深受喜愛的冠軍。三座大滿貫得主瓦林卡（Stan Wawrinka）在澳洲網球公開賽男單第三輪，以7：6（5）、2：6、6：4、6：4不敵美國第九種子弗里茨（Taylor Fritz）。賽後，這位40歲的瑞士名將在場上與澳網賽事總監泰利（Craig Tiley）一同開罐對飲啤酒，正式向這片曾見證他拿下生涯首座大滿貫的土地道別。賽後，約翰凱恩球場（John Cain Arena）為即將退役的瓦林卡舉行了感人的致敬儀式。瓦林卡隨後從場邊的冰桶中拿出兩罐啤酒，分給總監泰利一罐後，當場開罐大口飲下。他對著全場觀眾高喊：「大家乾杯！真的非常感謝你們。」瓦林卡感性地表示：「這是我最後一次以球員身份來到這裡。過去20年我在這經歷了太多的情感，雖然離開令人傷感，但這是一段驚人的旅程。謝謝賽會給我外卡，讓我能有最後一次機會與墨爾本的人們說再見。」儘管最終輸球，瓦林卡在本屆澳網展現出的競技狀態依然令人敬佩。他在第二輪歷經4.5小時的五盤大戰，擊敗21歲的法國小將Arthur Gea，成為繼1978年羅斯威爾（Ken Rosewall）後，首位以40歲（及以上）高齡闖進大滿貫第三輪的男子球員。此外，這場比賽也是他生涯第49場五盤大戰，寫下公開賽年代的新紀錄。成功晉級16強的弗里茨賽後也對瓦林卡表達了極高的敬意：「這是一場非常艱難的比賽。我完全不介意觀眾為瓦林卡歡呼，他在40歲年紀所展現出的激情與動力簡直不可思議，我對此深感佩服。」瓦林卡先前已宣布2026年將是他職業生涯的最後一個賽季，但他強調這不僅僅是一場「謝幕巡迴賽」，他依然會全力投入每一場比賽。隨著他在墨爾本喝下這杯告別酒，這位曾在2014年澳網奪冠的傳奇，留下了最瀟灑的背影。