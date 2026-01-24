我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運「行動電源能不能用」引發爭議，北捷今晚緊急改口澄清，目前沒有法令禁止旅客在捷運內攜帶或使用行動電源，北捷也不會勸阻或制止旅客使用，並對造成外界困擾致歉。事件起因是北捷昨發布訊息，表示將加嚴宣導「進站請勿使用行動電源」，並提到若發現旅客使用，會委婉勸導並制止。消息曝光後，外界質疑北捷說法前後矛盾、讓民眾搞不清楚到底是不是禁用，也引發「文字遊戲」的批評。北捷今晚說明，先前發布的重點其實是出於公共安全考量，希望旅客在車廂內「盡可能不要使用」行動電源，但這不等於禁止使用，也不會採取勸阻或制止的作法；對於造成誤解，北捷表示歉意。針對安全應變，北捷強調已在全線車站備妥鐵桶、夾子、耐熱手套與瓶裝水等器材，並將持續強化第一線人員的緊急處置能力，若發生行動電源自燃或冒煙，會依消防單位建議立即處理。