📌 搜尋ETF誤入詐騙群 獲利截圖營造假象

📌 假「郭台銘」主動加好友 稱「我也怕被詐騙」

▲新北婦誤信假「郭台銘」投資群，遭詐騙話術誘騙投入積蓄，甚至抵押2間房屋借款，帳面獲利全是假象，最終無法出金，損失逾2000萬元，刑事局提醒慎防名人投資詐騙。（圖／刑事局提供）

📌 教戰守則避銀行關懷 假裝修名目匯款

📌 帳面獲利全是假 2間房抵押仍無法出金

📌刑事局提醒：名人背書、保證獲利都是詐騙

詐騙集團花招連連，現在竟假冒鴻海創辦人郭台銘的身分來行騙！新北市一名婦人誤信假「郭台銘」帳號推薦投資，陸續投入畢生積蓄，甚至將名下2間房屋抵押借款，最終投資血本無歸，還背負高額貸款利息，損失金額超過2000萬元。刑事警察局指出，該名婦人原本僅是在臉書搜尋ETF股票投資訊息，卻被引導加入一個投資社群群組；群組內充斥大量「獲利截圖」與「成功案例分享」，營造出人人都賺到錢的假象，也慢慢讓被害人卸下心防。婦人加入群組後，隨即出現一名自稱「郭台銘董事長」的帳號主動加好友，並先以話術「我也怕被詐騙」與被害人搏感情、建立信任感；待被害人放鬆警惕後，再推薦「獲利更高」的投資計畫，並要求下載假冒證券交易所的投資App，一步步指導操作，讓被害人步入陷阱。詐騙集團進一步要求婦人臨櫃匯款，為規避銀行行員及保全的關懷，還提供「教戰守則」，教導婦人話術；一旦行員詢問資金用途，便統一口徑稱為「家中浴缸加大裝修費用」，甚至準備假裝修報價單，只為讓款項順利匯出。期間，婦人看到投資帳戶顯示「獲利不斷增加」，誤以為投資成功，竟先後將名下2間房屋向銀行及融資公司抵押借款加碼投資；未料帳面獲利全是假的，最終不僅無法出金，還因無力償還貸款，背負沉重利息壓力，生活陷入困境。刑事警察局提醒民眾，凡是標榜「名人背書」、「保證獲利」、「穩賺不賠」的投資，幾乎都是詐騙；合法投資不會要求下載來路不明App，更不會指示民眾以虛假理由規避銀行行員關懷。民眾投資應循合法管道，並可上投顧公會網站查詢合法業者；如遇可疑投資訊息，請立刻撥打