▲患有肯納症的兆昕創作的「我要向著陽光走」，以1.2萬元被喜愛者收藏，他看著手稿逐字發表感謝詞。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.24)

▲大有苑公益茶會邁入第十年，年年藉由茶會提供學員展現才藝舞台，同時舉辦作品義賣。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.24)

台灣畫話協會長期推動藝術療育與創作，協助身心障礙者與社會建立溝通。今（24）日在台中大有苑藝術人文茶空間支持下，舉辦學員畫作公益義賣，由於茶友熱情相挺，不僅爭相認購20幅畫作，拍賣現場也喊價聲四起，患有肯納症的兆昕創作的「我要向著陽光走」，以1.2萬元被喜愛者收藏，讓兆昕開心的頻頻感謝，氣氛溫馨歡樂。大有苑今日舉辦「沁著茶香 流光十年」公益茶會，設茶席與茶友品茗聯誼，約有300多人參加。台灣畫話協會秘書李秋香表示，大有苑公益茶會，今年邁入第十年，年年藉由茶會提供學員展現才藝舞台，也同步舉辦畫作義賣，讓世人眼中的慢飛天使創作，被更多人看到與鼓勵。台灣畫話協會有近50名18歲到40歲年齡層的學員，他們都是身心障礙者，有的是中途遭逢意外致殘，有的是先天障礙，協會透過藝術與園藝陶冶，持續發展他們的潛力，也鼓勵他們走出家門與人際互動。「櫻花很美、夕陽也很美，我就一起畫下來！」現年33歲卓中隆是車禍腦傷者，十年前加入協會即愛上創作，這幅名為「櫻之戀」作品，筆觸細膩，用色繽紛，早早被認購，讓他開心預告，5月將要開辦個展，歡迎前往觀賞。李秋香秘書說，中隆的生活有了顏色後，整個人變得自信又開朗。現場畫作一字排開，除了20幅提供認購，另有5幅公開拍賣。兆昕的「我要向著陽光走」以1.2萬元拍出外，有「密碼女孩」之稱的莊馥華，也提供作品「斑馬的印象」拍賣。莊馥華十歲時一場意外火災，成為全身癱瘓的重度多重障礙者，藉由輔具摩斯密碼與溝通板與外界連結，所以有「密碼女孩」之稱。馥華創作全靠頭架上的彩筆，隨著點頭與左右擺頭，一點一點完成。輔導老師吳秀鳳表示，馥華要完成一幅畫，艱辛程度無法想像，馥華卻笑臉以對，不自怨自艾，讓人佩服。協會理事長林國勳表示，孩子筆下的每一幅創作，全是花費長時間完成的心血結晶，從色彩、從構圖到細節的呈現，對慢飛天使而言，都是不容易的努力與成就，能夠讓更多人看到，甚至收藏，對他們是一大肯定，也是激發他們繼續走下去的能量。至於義賣所得約30萬元，將用於添購學員畫布、顏料與分配畫作獎勵金。