日本學術界爆出一起性醜聞，東京大學研究所醫學系62歲教授佐藤伸一，今（24）日遭警視廳以收賄嫌疑逮捕，警視廳稱佐藤伸一涉嫌以共同研究作為交換，多次要求業者在泡泡浴場所及高級俱樂部提供性招待，涉案的還有另一位東京大學已卸任的特任副教授，目前全案仍在調查釐清中。
根據《讀賣新聞》報導，辦案人員指出，佐藤伸一於2023年3月至2024年8月期間，與日本化妝品協會合作，共同舉辦利用大麻所含化學物質「大麻素（Cannabinoid）」進行皮膚治療研究的「社會連攜講座」，作為交換的回報，佐藤伸一涉嫌要求在泡泡浴場及高級俱樂部等性風俗店接受招待，總共接受招待約30次，總金額約180萬日圓。
由於國立大學法人的職員依法屬於「準公務員」，因此適用收賄罪。「社會連攜講座」是東京大學與民間企業或外部研究機構共同進行研究的部門，一般由合作方負擔相關經費來運作。
警方表示，佐藤伸一於2022年5月透過熟人介紹，與日本化妝品協會代表理事會面，接受共同研究的提案，並於同年9月向校方申請設立該講座。講座於同年11月獲得批准，並於2023年4月正式成立。講座的營運方針由佐藤伸一主導，並由另位涉案的前副教授等人從事實際研究工作。
佐藤伸一與該名前副教授在2023年2月於高級餐廳的聚餐中，由代表理事全額支付約15萬日圓的餐飲費用，之後便開始要求在高級俱樂部及性風俗店接受招待。相關招待約以每月兩次的頻率進行，單次提供給佐藤嫌疑人的招待費用，有時超過10萬日圓。
然而，佐藤伸一要求回報的行為越來越過分，日本化妝品協會代表理事於2024年9月向警方表示，曾遭威脅稱「若不想講座被撤掉，就拿出現金來」，於是決定報警，因此才讓整起事件曝光。該講座已於去年3月底關閉。
根據東京大學官網資料，佐藤伸一自東京大學醫學部畢業後，於1989年6月進入同校醫學部皮膚科教室任職，長期從事皮膚與內臟硬化的「硬皮症」研究。2003年任職金澤大學研究所副教授期間，曾獲頒日本研究皮膚科學會獎，還有多項其他得獎紀錄，沒想到如今捲入性招待的收賄醜聞，讓杏林蒙羞。
