我是廣告 請繼續往下閱讀

川普與卡尼的新仇舊恨

美國總統川普（Donald Trump）今（24）日最新在社群媒體發文表示，若加拿大變成中國把貨物與產品輸往美國的「轉運港」，那他將對加拿大產品課徵100％關稅。加拿大總理卡尼（Mark Carney）日前訪中時宣布與中國建立「新型戰略夥伴關係」，並透露加拿大每年將允許4萬9000輛中國電動車，以適用最惠國關稅6.1％稅率的方式進入加拿大市場，川普可能就是衝著這件事發難。川普在個人Truth Social發文表示，「如果卡尼『州長』以為可以把加拿大變成中國把貨物與產品輸往美國的「轉運港」，那他就是大錯特錯。中國會把加拿大吃得一乾二淨，徹底吞噬，包括摧毀加拿大的企業、社會結構以及整體生活方式」。川普強調，「一旦加拿大與中國達成協議，美國將立即對所有進入美國的加拿大商品與產品課徵100％關稅」。目前不清楚川普所謂加拿大與中國「達成協議」是指哪項協議，卡尼本月中出訪中國時，直白地說與中國建立新戰略夥伴關係是為了適應「全球新現實」，所指的就是川普發動的關稅貿易戰。卡尼訪中時宣布了與中國的多項經貿合作，其中最受矚目的就是鬆綁對中國電動車的管制，以此交換中國把對加拿大油菜籽的關稅從現行的100％降至15％。值得注意的是，卡尼訪中後第一時間，許多美國政府官員們跳出來批評，包括交通部長達菲（Sean Duffy）與貿易代表格里爾（Jamieson Greer），都警告加拿大與中國達成貿易協定未來肯定會後悔，不過，川普當時卻說「簽署貿易協議對他（指卡尼）來說是件好事。如果能和中國達成協議，那就應該去做」。所以是什麼讓川普現在態度180度大轉變？答案應該就在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）上，卡尼在達沃斯發表演說時呼籲各國領導人「面對現實」，「停止將基於規則的國際秩序當作仍然有效的東西來奉行」，並喊話中等強國應該聯合起來發揮影響力，建立切實有效的聯盟，因為「若不坐上談判桌，就等著成為桌上的美食」。卡尼的演說被認為是全球反川普陣營最具代表性的談話，也被譽為是達沃斯論壇上的最佳演說，川普在事後立即宣布取消對加拿大加入「和平理事會」的邀請，並痛批加拿大是依靠美國保護才能生存至今。另外，川普對卡尼不支持美國控制格陵蘭也相當介意，之前就在社群媒體發文抱怨，「加拿大反對在格陵蘭上建造金穹（Golden Dome），儘管金穹事實上也是用來保護加拿大」。