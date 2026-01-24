美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（24）日上午原定挑戰無繩攀登台北101，但因天候不佳而延期至25日上午9時，將由Netflix《赤手獨攀台北101：直播》全程直播。對此，預測市場網站Polymarket開出賭盤，猜測他會花多久時間登頂，最多人認為霍諾德將在1小時15分鐘至1小時45分鐘之間完成，共有46%人下注，目前全部賭盤金額總共約134萬727元美金，也就是說已突破4207萬台幣。
霍諾德爬101要多久？46%人賭他「這時間內」完成
對於霍諾德攀登101的舉動，預測市場網站Polymarket開出全球賭盤，多項下注項目充滿趣味性，例如「他攀爬時會說什麼」、「是否能成功完賽」等，當中最具話題性的莫過於「霍諾德究竟會花多久時間登頂」。
截至24日晚間21時40分，根據最新的賭盤數據顯示，最多人認為霍諾德會在1小時15分鐘至1小時45分鐘之間完成攀登101，共有46%人下注。
🟡低於1小時：2%
🟡1小時至1小時15分：6%
🟡1小時15分至1小時30分：23%
🟡1小時30分至1小時45分：23%
🟡1小時45分至2小時：13%
🟡2小時至2小時15分：10%
🟡2小時15分至2小時30分：7%
🟡2小時30分以上：10%
🟡無法完成：13%
霍諾德原定今天挑戰攀爬101！天候不佳臨時改期
霍諾德原定今日早上9時在Netflix直播節目《赤手獨攀台北101:直播》中，準時挑戰徒手攀登101，但因天候狀況不佳，Netflix官方臨時宣布延期至明日同一時間，台北101董事長賈永婕也向《NOWNEWS今日新聞》證實：「確定改期，一切值得等待的！」
霍諾德透過IG回應，表示他對於下雨導致挑戰延期感到遺憾，但天公不作美也是沒辦法的事，台北是一座美麗的城市，他今天打算改成外出去健行，希望明天能有機會攀登101大樓，感謝大家的支持。
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》
全球直播時間：台灣時間1月25日上午9時
主持人：Elle Duncan
直播來賓：Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins、Pete Woods
節目時長：預計兩個小時
特色：霍諾德將挑戰台北101，計畫攀登高達508公尺的外牆，在只有玻璃、鋼骨與混凝土，且沒有安全繩索的狀態下一口氣攀上101層。
直播網址：https://www.netflix.com/title/81987107
資料來源：Netflix、預測市場網站Polymarket
