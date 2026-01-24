我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GTI 集團已經得到了歐盟、美國、中國、日本、台灣、英國等的產品發明專利，（圖／業者提供）

▲許佑正表示，將跟隨台積電腳步跨足到美國，計畫在那斯達克上市，啟動台灣企業在美國的另一番氣象。（圖／業者提供）

隨著全球環保浪潮來臨，台灣新創企業逐步站上世界舞台。台灣電動機車發展協會創會理事長、思創全球公司總裁許佑正，帶領團隊研發「GTI科技」，生產可以徒手以物理方式拆解的環保產品，獲得歐盟、美、日、英與台灣的產品發明專利認證。許佑正表示，將跟隨台積電腳步跨足到美國，計畫在那斯達克上市，啟動台灣企業在美國的另一番氣象。許佑正有著深厚的環保概念，他表示，隨著地球環境汙染與暖化現象日益嚴重，環保問題的解決迫在眉睫。歐盟議會2024年通過P P W R的法規，認定環境污染源主要是因為廢棄物被亂丟所造成的。歐盟主張要增加回收再生的價值性，鼓勵民眾跟廠商增加廢棄物的回收比率。畢業於台北工專機械工程科的許佑正，基於理工男求是求真性格，感受到台灣在環保方面的產業已經逐漸在抬頭，也追上了世界腳步，在全球環保問題日益嚴重下，很多環境污染源都是因為垃圾回收不足造成。所以許佑正總裁帶領團隊，研發了高價值的單一純料回收產品，讓一般民眾都可以徒手以物理方式拆解的環保產品。這項GTI科技可以遍及任何容器跟包裝產品使用，這一種雙層結構紙瓶的環保回收科技，是全世界唯一的尖端環保科技。GTI 集團已經得到了歐盟、美國、中國、日本、台灣、英國等的產品發明專利，預計將顛覆整個世界對於環保回收的市場機制。最近幾個月內，思創科技已經接到對岸近2000萬瓶，突破兩億元的訂單，且客戶需求還在增加當中。思創科技上個月在汐止的一場路演吸引眾多環保人士前往參加，許佑正總裁也計劃在能夠前往中南部，結合中南部既有生產製造業者，製造新創環保專利產品的零組件供應鏈，共同創立生質材料產業的新契機，讓台灣企業除了AI跟晶片產業之外，也多了一個環保界的台灣之光。