我是廣告 請繼續往下閱讀

2026九合一大選在即，綠營將派誰出戰首都台北，對戰蔣萬安備受關注，行政院副院長鄭麗君日前在台美關稅談判中繳出漂亮成績，呼聲極高。對此，鄭麗君接受專訪時表示，她出身智庫，比較喜歡思考政策、做政策，「我比較沒有思考，選舉的這一條路」。鄭麗君接受台視《台灣名人堂》專訪，並於今（24）晚10時首播。主持人詢問，最近很多人勸進鄭麗君參選台北市長，過去也曾回應此問題，目前答案還是一樣嗎？鄭麗君回應，她曾經說，「這一題，對我是考古題，考古題就是會一直出現」，但她必須先說，她對於身邊投入選舉的朋友，是非常敬佩的，因為他們透過選舉，贏得人民的認同，進而爭取到為人民服務的機會，這是民主政治的本質，「我是非常敬佩」。鄭麗君提到，她覺得她出身智庫，比較喜歡思考政策、做政策，所以她就選擇能替台灣做一點事的道路，「我比較沒有思考，選舉的這一條路」。鄭麗君接續說，因此她過去才會回答「沒有規劃」，也才會說，過去說的都算數，「我覺得每一個人該做自己能夠為這塊土地，盡一份心力的方式」。主持人追問，所以目前仍沒有思考選舉？鄭麗君笑稱，跟過去回答都一樣。