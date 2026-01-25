我是廣告 請繼續往下閱讀

♈牡羊座本周運勢重點：愛情、工作

♉金牛座本周運勢重點：工作

♊雙子座本周運勢重點：愛情

♋巨蟹座本周運勢重點：工作

♌獅子座本周運勢重點：日常

♍處女座本周運勢重點：工作、愛情

♎天秤座本周運勢重點：愛情

♏天蠍座本周運勢重點：愛情

♐射手座本周運勢重點：愛情

♑摩羯座本周運勢重點：愛情

♒水瓶座本周運勢重點：愛

♓雙魚座本周運勢重點：愛情

表示，本周12星座運勢呈現「愛情與金錢強烈對比」，有人迎來賺大錢與大桃花的好時機，也有人在工作與感情上接連受挫、復合無望。整體來看，職場競爭加劇，談合作須慎防毀約與放鳥；感情方面桃花不少，卻暗藏第三者、三角戀與短暫激情。提醒，本周不宜衝動做決定，感情與金錢都要看清局勢、謹慎選擇，才能避開風險、守住好運。這周工作愛情方面有賺大錢、大桃花的機會，好好把握。◾工作、事業運：有大錢的機會。◾愛情、桃花運：若是剛分開前一個對象會很快就遇見下一個新對象，是你會很喜歡、有點命定、很快交往的類型。這周工作愛情方面都讓你很失望，復合無望、工作談不成。◾工作、事業運：若是很努力談的工作結果恐怕會讓你失望喔。◾愛情、桃花運：若是剛分手求復合會有點難喔！這周愛情方面小心遇到的對象非單身，而且對方發現你不好的地方，結束會很快。◾工作、事業運：工作談成不容易。◾愛情、桃花運：小心陷入三角戀，而且戀情會悄悄結束。這周工作方面成交的機會不大，對方沒有意願。◾工作、事業運：工作談不順，你還有其他競爭對手。◾愛情、桃花運：遇到的對象比較多像是泛泛之交、曇花一現，對方有自己的世界，跟你比較無緣。這周日常生活中小心變成顧人怨的人，大家退避三舍。◾工作、事業運：小心遇到放鳥、取消的事情。◾愛情、桃花運：有追求者，但是對方稍嫌冷淡，多熟悉一下就好了。這周工作愛情方面競爭對手都有點多，有點沒機會。◾工作、事業運：小心被毀約、反悔。◾愛情、桃花運：若是有對象，結束的機會很大。這周愛情方面若是對象沒了，你會考慮其他人。◾工作、事業運：買氣不高，不太穩定。◾愛情、桃花運：若是戀情結束，你還有另一個選擇。這周愛情方面會放捨舊人追新對象，也代表有喜歡的人出現了喔。◾工作、事業運：追逐大錢。◾愛情、桃花運：有新目標，喜歡的人。這周愛情方面小心出局，因為對方還有第三者。◾工作、事業運：小不順，競爭對手強大。◾愛情、桃花運：若是戀情不順或分手可能有第三者，對方的桃花也都滿旺的。這周工作愛情方面小心給你出問題，不好應付。◾工作、事業運：業績不好，工作成交量不高。◾愛情、桃花運：小心感情出狀況，有可能對方想休息一下，讓你疑心病發作。這周愛情方面有心儀的對象，對方比較被動害羞，你追的比較勤勞。◾工作、事業運：行動力很強，十足努力◾愛情、桃花運：出現喜歡的人，積極追求。這周愛情方面有點可惜，遇到的對象是非單身的，不然會是好機會。◾工作、事業運：小心破財。◾愛情、桃花運：小心是三角戀，雖然對方很喜歡你，很想跟你交往。