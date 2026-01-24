我是廣告 請繼續往下閱讀

世界經濟論壇（WEF）達沃斯年會上，特斯拉執行長馬斯克把焦點預告，AI成本正快速下滑，但真正的瓶頸會是電力供應，同時他也拋出時間表，認為人形機器人Optimus最快明年底就可能對外開賣，並描繪機器人多過人類帶來的生產力爆發。根據WEF釋出的對談逐字稿，馬斯克在與貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）同台時表示，他旗下公司的共同目標是「最大化文明擁有美好未來的機率」，包括讓生命與意識走向多行星延續；他還提到，SpaceX目前約有9000顆衛星在軌運行，「從未需要為了外星飛船而閃避改道」，強調他認為對智慧生命可能極為稀少。談到AI與機器人落地速度，馬斯克說，Optimus 已在工廠做一些簡單任務，預期今年底能處理更複雜工作；若進展如預期，「到明年底」可能開始把人形機器人賣給大眾，前提是可靠度與安全性都達到足夠高的門檻。在他描繪的「富足社會」劇本裡，大量人形機器人將接手照護、家務與勞動等需求，讓全球經濟規模出現前所未見的擴張；但他也直言，推動AI大規模部署的限制，終究會卡在能源、電力，甚至可能很快出現「晶片生產增加，但電力跟不上、機器開不動」的情境。馬斯克說，這也是為什麼SpaceX合作發射太陽能人工智慧衛星，因為太空才是真正的巨大能量源泉，而且根本不需要占用地球上的任何空間。芬克也表示，他想進軍太空領域，SpaceX的出現改變了過去由政府主導的模式。至於是否可能將能量帶回地球，甚至在太空建造人工智慧資料中心，馬斯克表示，他不知道未來10年會發生什麼，但人工智慧進展快速，可能5年其聰明程度將超過人類總和。