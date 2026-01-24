我是廣告 請繼續往下閱讀

台美關稅談判底定，確定調降為15%且不疊加，並獲得美國232條關稅優惠，行政院副院長鄭麗君接受媒體專訪時還原談判過程，直指黃金計畫（Golden Plan），是一個非常重要的敲門磚，啟動台美談判；她也透露，美方同意將關稅調降至15%，推進的關鍵就在於我方提出「Taiwan Model（台灣模式）」。鄭麗君接受台視《台灣名人堂》專訪，並於今（24）晚10時首播。憶起談判過程，她說，歷經9個月的談判，這一趟漫長的旅程，終於快到了要回家的時刻，但還有最後一哩路要完成；他說，過去9個月，經常要來回華府，在台灣工作時，白天上班，有時候忙政務、要準備談判，晚上經常要跟美方視訊，有時候是視訊到半夜，有時候是一大清早要去視訊，所以的確花比較多時間。鄭麗君提到，這場談判不是一般傳統的經貿談判，若談不好，台灣可能會面對高關稅的結果，她還記得4月時曾說過，面對這場談判，要致力於平衡貿易逆差，也希望化談判的挑戰為機會，能夠進一步深化台美經貿關係、能夠成為未來在AI浪潮下的一個高科技戰略夥伴，「從結果來看，我們是朝著這個目標努力邁進」。鄭麗君回溯，去年美國總統川普當選之後，院長卓榮泰責成她成立「台美經貿工作小組」，因此去年4月公布對等關稅對台灣32％時，「我記得那一天，清晨5點就跳起床，立刻在隔天召開記者會」，面對高關稅衝擊，賴總統第一時間也以影片來說明，台美未來經貿合作的路徑圖，她們也開始研擬台美經貿合作的計畫，當時由副總統蕭美琴協助她們統整這個計畫，並命名為黃金計畫（Golden Plan），並把該計畫送給美方，這是一個非常重要的敲門磚，啟動台美的經貿談判。鄭麗君續指，該計畫研擬幾個月，且有一定的包裝，後來美方朋友傳訊息說，各國都有提出相關的談判計畫，而台灣這一本是放在第一本、整疊送給川普總統，因此也啟動台美談判。鄭麗君提到，談判到7月底，美方告訴她們，雙方談判是有進展的，但因232半導體關稅政策還未明朗，因此先給予台灣20％的暫時性稅率，「雖然從32％降到20％，但當時收到這個稅率，也是有一定的壓力」，而進入第二階段談判，我方提出台灣模式，與美方進行供應鏈合作的磋商，也獲得美方的正面的回應。至於關稅推進的關鍵，鄭麗君直言，就是提出「台灣模式」，美方希望振興本土製造業，期盼打造本土晶片的供應鏈，用高關稅要各國前往美國投資，但我國拋出台灣模式說服美國「台美合作」。她提到，該模式包含我國企業投資美國2500億美元、政府建立信保機制支持金融機構、以台灣模式為基礎的在美國打造產業聚落以及美方提供土地、水電、簽證與基礎建設等友善條件，才能形成友善的投資環境。針對外界質疑矽盾變薄等質疑，鄭麗君強調，這不是產業外移，而是「Build」，不是「Move」，台灣半導體與供應鏈的根還是在台灣；她說，非常確定的是，台灣半導體產業在台灣的投資規模以及要建的廠數，絕對遠大於在任何一個國家的投資計畫，護國神山會繼續成長，且供應鏈扎得更深。至於鄭麗君率領談判團隊與美國進行對等關稅談判，卻被質疑畢業於台大哲學系，且無相關經貿談判。鄭麗君則說，談判過程，社會各界的批評、指教跟建議，她都會詳細閱讀，唯獨哲學系不能談判這一點不能認同。她更打趣說，「現在因為年紀大了，她年輕時，可能邀哲學系友連署抗議」。鄭麗君也談到，這次談判是整個政府團隊無時差合作的成果，總統、副總統、院長與各部會全程同步支援，她與從事國際經貿談判數十年的政委楊珍妮通力合作，兩人常常半夜睡不著，互相傳簡訊苦思對策；她也感性說，遇到困難時，會想起過去曾經逆風行腳的經驗，有一次跟一群年輕人從鵝鑾鼻走回台北，她的腳指甲已經掉了，一路忍痛走，所以她就告訴自己，「鄭麗君你那時候都可以一路忍著痛走回台北，那你只要再撐一下，這趟旅程一定可以走得完，睡一覺就繼續努力」。