美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨（24）日因天候不佳，將「徒手攀爬台北101」的挑戰延至今（25）日，Netflix持續提供全程直播，據中央氣象署天氣預報，今天上午台北101氣溫18至20度左右，降雨機率20%，整體環境稍有寒意且偏濕涼，建議圍觀民眾仍要注意穿著、攜帶雨具。
台北101天氣轉好 降雨機率降至20%
霍諾德徒手攀爬台北101從上午9點開始，昨日降雨機率高達80%，現場也確實飄起雨勢且雲層相當厚，氣象署最新預報指出，台北市信義區今天氣溫18至20度，相對濕度85%，降雨機率20%，霍諾德每爬升100公尺，氣溫約會下降0.6度，台北101塔頂氣溫約15至17度，體感15度左右。
台北101風力2級 攀爬、拍攝仍有難度
氣象專家賈新興說明，今天台北市信義區天氣確實比起昨天好上不少，但風力仍有2級，風向為偏東風，對霍諾德和Netflix的拍攝可能會有些影響，不過整體建築濕滑的情況會比昨天紓解不少。
朱威補充，只要讓身體保持活動，幾乎不會出現手指凍僵問題，霍諾德周六攀爬台北101，預計路線會沿著外牆夾角往上，中途能短暫休息的節點也較多，霍諾德也刻意避開迎風面，台北101最近也有不少工人在清潔外牆，基本上已經做足準備徒手登頂台北101。
