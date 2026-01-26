我是廣告 請繼續往下閱讀

黃晨祐說，心臟疾病的惡化，往往始於自律神經與荷爾蒙的混亂，而有3種刺激要特別留意：

1.壓力反應與荷爾蒙失衡：

2. 作息顛倒與夜間高血壓：

3. 血壓不穩定的長期傷害：

反覆心悸胸痛別拖 應就醫評估心臟功能

在步調緊湊的現代社會中，壓力大與不規律的生活作息幾乎已成為常態。許多人認為，只要身體能撐得住，就無須擔憂。但國泰綜合醫院心血管中心主治醫師黃晨祐提醒，若長期處於高壓環境，缺乏休息，會導致自主神經系統失衡，讓心跳、血管內皮功能異常，最終甚至引發心律不整等問題。當身體面臨壓力時，大腦會啟動「戰或逃」（Fight or Flight）模式。使交感神經活性增加，腎上腺素與正腎上腺素（包括壓力荷爾蒙皮質醇）大量分泌。這些荷爾蒙會造成心跳加快、血管收縮，導致血壓在短時間內升高。熬夜、睡眠不足或日夜顛倒，會嚴重干擾人體的生理時鐘。正常情況下，血壓在夜間應下降讓心血管系統休息。然而，若作息混亂，副交感神經（負責修復與放鬆）會受到抑制，夜間血壓可能維持偏高，形成「夜間高血壓」或「非夜間降壓式血壓曲線」，會大幅增加心血管疾病風險。這種長期的血壓不穩定，迫使血管與心臟不斷面臨壓力衝擊。這種波動比單純的高血壓更危險，會反覆損傷血管內皮，增加心肌耗氧量，是所有心臟疾病的源頭。黃晨祐提醒，上述的刺激可能會導致心律不整，像是許多人在壓力大時會感覺心臟有「漏跳一拍」或「突然重擊」感。另外，也要注意冠狀動脈痙攣或心臟衰竭的可能。至於高風險者，黃晨祐提到，若屬於長期熬夜、輪班工作者、工作壓力大、血壓時高時低、清晨血壓高者、已有高血壓但未規律監測、糖尿病或心臟病史者，應特別警覺並及早就醫評估。黃晨祐認為，要保護心臟，從生活習慣開始，建立規律作息，因為睡眠是心血管系統重要的修復來源；同時學會壓力管理與放鬆，也建議要定期監控血壓，平時避免過量飲酒、過量咖啡因，減少高鹽高油及刺激性食物。壓力大、作息不正常與血壓不穩定，三者相互交織，形成心血管疾病的隱形殺手。黃晨祐說，一旦出現反覆心悸、胸痛、喘或血壓不穩定的警訊，應接受專業心臟內科醫師的評估。