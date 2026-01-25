我是廣告 請繼續往下閱讀

1月25日是全球足壇傳奇、西班牙加泰隆尼亞名將哈維（Xavier Hernqndez Creus）的46歲生日。這位被譽為「中場大腦」的球星，憑藉強大的組織力與如手術刀般精準的傳球，成為足球史上最強傳奇中場之一。哈維在巴塞隆納與西班牙國家隊的巔峰時期，不僅是球隊無可撼動的核心，更是2000年後中場大師的代名詞。哈維的足球生涯與巴塞隆納緊密相連。他11歲便加盟著名的「拉瑪西亞」青訓系統，18歲（1998年）就在一線隊首秀並攻入處子秀進球。在效力巴薩的17個賽季中，哈維寫下了無數輝煌紀錄，曾是球隊出賽紀錄保持者，更協助球隊奪得25座冠軍獎盃。最令球迷印象深刻的莫過於2009年，哈維在西甲「國家德比」對戰皇家馬德里時，單場貢獻4次助攻；同年歐冠決賽，他再次送出關鍵助攻，幫助巴薩完成「三冠王」偉業，並獲選為全場最佳球員。隨後更在下半年一舉奪下西班牙超級盃、歐洲超級盃與世俱盃，協助巴薩完成世界足壇第一次「六冠王」的神級成就。在國際賽場上，哈維同樣展現宰制力。自2000年首次為西班牙國家隊上陣後，他便穩坐主力位置。他帶領西班牙隊連奪2008年歐洲盃、2010年世界盃及2012年歐洲盃三項大賽冠軍。特別是在2008年歐洲盃，哈維憑藉優異的調度能力，榮膺該屆大賽的最佳球員。他在國家隊效力14年，出戰133場，是鬥牛士軍團黃金時代的靈魂人物。哈維對足球的熟悉程度不只限於場上。2019年亞洲盃前夕，當時在卡達聯賽效力的哈維曾公開預測賽果，沒想到他的預測與最終結果驚人吻合，不僅準確猜中卡達奪冠，連淘汰賽走勢也幾乎全數命中，被球迷譽為「神機妙算」，與著名的「烏鴉嘴」比利（Edson Arantes do Nascimento）形成強烈對比。2019年，39歲的哈維正式掛靴，隨即在卡達艾薩德隊開啟教練生涯，並在執教的97場比賽中捧回7座獎盃。2021 年，他帶領著豐富的執教經驗回到母會巴塞隆納擔任總教練。儘管在2024年1月，哈維宣布將於賽季結束後辭任，但他對巴薩與足球美學的貢獻，早已深刻烙印在歷史中。