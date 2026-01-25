我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北大安國中30號李崇瑋獲教練賞賜，從板凳出發繳出好表現。（圖／澎湖縣政府提供）

▲宜蘭頭城國小勇奪六男甲組冠軍。（圖／澎湖縣政府提供）

▲WESOUL女籃喜喜奪雙料冠軍。（圖／澎湖縣政府提供）

澎湖正逐步成為台灣冬季基層籃球的重要據點。由澎湖縣政府教育處主辦的「2026澎湖全國國民中小學籃球冬季聯賽」，日前在澎湖多功能體育館畫下句點，各組別冠軍陸續出爐。這項高規格賽事不僅吸引全台勁旅跨海交流，也象徵澎湖在前CBA職籃球星洪長青長年深耕基層的推動下，成功打造屬於基層球員的冬季籃球新舞台。六男乙組的軍戰由新竹東門國小遇上高雄陽明，二隊在預賽皆以全勝之姿在今日狹路相逢，因此也進行了一場相當精彩的防守大戰，最終新竹東門以33：30險勝摘冠。新竹東門教練許哲峻賽後表示，面對速度與基本功極佳的高雄陽明國小，首節善用身高優勢取得領先；雖第二節遭遇亂流一度被逆轉，但第三節球員及時穩定情緒、加強防守，最終順利拿下勝利。尤其是17號的隊長黃禹翔表現最為出色，他在關鍵時刻展現穩定的得分能力，成功穩定軍心並帶領球隊取勝。他並透露「能參與如此盛大的正規賽事，對孩子是極為難得的經驗；無論未來是否繼續籃球路，這段在大型場館競技的回憶，都將成為他們一輩子的珍貴收穫」。國男組冠軍戰由台北傳統籃球強權大安國中A隊迎戰台中籃球名校崇倫國中，大安國中A隊在預賽每場都淨贏50分以上輾壓所有對手，因此這場冠軍戰在第三節也拉開差距，終場台北大安A以63：44喜迎金盃。賽後台北大安A教練王浩森表示，目前正緊鑼密鼓備戰國中聯賽(JHBL)八強，此役旨在磨練球員與調節體能，雖先發上場時間受控，仍期許球員能盡快適應高強度的身體對抗。30號的李崇瑋讓教練團眼睛為之一亮，他以替補身份上場就展現優異防守與穩健控球，判斷清晰有效穩定軍心，也擁有很好的預判及解讀能力，是球隊獲勝主因之一。而李崇瑋也透露，上場時著重防守與降低失誤，並積極利用空檔為隊友創造得分契機，感謝教練團給予充裕上場時間磨練球技，是此行最寶貴的收穫，若有機會能得到16強的高中名校的青睞是最好的畢業禮物。王浩森教練最後感謝主辦單位澎湖縣政府提供優質場地，讓球隊在八強賽前能與南北各地勁旅切磋交流，是極為難得的實戰調整與備戰機會。他最後提到冬季的澎湖遊客雖少，但當地民情友善，更能感受澎湖在地熱情的款待。六男甲組冠軍戰是壓軸好戲，由新北安坑對決宜蘭頭城，雙方許多球員都具有俱樂部扎實的基本功，因此有許多華麗的傳球及快攻打法，上半場雙方打得難分軒輊以19分進入下半場，宜蘭頭城0號的楊旻恩開賽便以多次切入撕裂新北安坑的防守攻下不少分數，加上混血控球精靈蔡博安靈活的運球控制節奏，很快的便拉開差距，末節新北安坑無力回天，終場宜蘭頭城以44：31笑擁金盃。宜蘭頭城吳佳樺教練表示，賽前已針對攻防與擋拆進行佈署，並特別強調防守端的壓迫，球員們確實執行策略，成功在比賽中見效。她也推崇楊旻恩是本場表現最出色的球員，他在切入破壞與基本的腳步移動上都展現了絕佳的流暢度與進攻效率。楊旻恩也認為能參與如此高強度的賽事，對球員而言是珍貴的學習經驗，平常最喜歡已故NBA球星Kobe對籃球的精神與態度。這是他第一次來到澎湖，感到非常新奇，尤其是跨海大橋的景色印象特別深刻。楊旻恩補充說很希望能進入台北籃球名校金華就讀，「我第一步很快，而且也很大的信心幫助球隊奪冠」，他語氣充滿堅定的自信如此表示。澎湖全國國民中小學籃球冬季聯賽幕後最大的推手莫過於副議長藍凱元與小學體總理事長陳煥修，尤其是前CBA幸福豹球星洪長青，他在28歲時急流勇退回到故鄉深耕基層，今年特地於澎湖舉辦「2026澎湖全國中小學籃球冬季聯賽」，廣邀全國勁旅跨海交流，期盼透過高規格賽事帶動離島運動觀光，讓基層球員在冬季也能有以球會友的競技舞台。其子洪明山目前就讀輔仁大學，他認為輔大球風自由奔放且具競爭力，相當適合自己發揮；回首東泰高中時期，洪明山坦言高強度的訓練與軍事化管理雖然艱辛，但也磨練出堅韌心志與團隊紀律，這段歷程成為他成長的重要養分。父子倆平日互動如朋友般自然，洪長青多以鼓勵代替責罵，尊重兒子的選擇並適時給予過來人的建議，期許他能享受比賽，保持謙遜態度持續學習。展望未來，洪明山目標在UBA賽場站穩腳步，並以挑戰職業籃壇為職志，期許能傳承父親衣缽，在籃球路上發光發熱。