SBL衛冕軍裕隆納智捷今（24）日在板橋體育館交手強勢新軍基隆黑鳶。雙方鏖戰至最後一刻，最終裕隆以72：68驚險收下勝利，同時也賞給開季4連勝的黑鳶2連敗。而在場邊，林書豪驚喜現身板橋，特地來看前國王隊友陳俊男，以及曾一起在鋼鐵人打拚的周儀翔與溫德。陳俊男此役僅上場6分51秒，沒有分數進帳，賽後他除了表示「完全不知道林書豪有來」之外，也談到自己目前身處的困境，直呼自己「雷的要死」。今日板橋體育館迎來一位驚喜嘉賓，台籃傳奇「豪哥」林書豪低調現身場邊，特地為新北國王前隊友陳俊男，以及前鋼鐵人戰友周儀翔與溫德加油。有趣的是，陳俊男在賽後得知林書豪特地來到板橋時一臉問號坦言：「我真的不知道他有來，完全不知道這件事情！」他隨後表示，聽到消息後覺得很開心，雖然此役參與感不高，但球隊贏球才是最重要的事。他也透露在參加林書豪退休儀式時，林書豪就知道他要來SBL，陳俊男直言林書豪當時跟他說換了一個地方很好，「希望我可以有更多上場機會。」雖然球隊贏球，但陳俊男今日上場時間僅約6分51秒，且沒有任何分數進帳。上一站交手台啤時，陳俊男上場將近28分鐘，卻同樣空手而歸。本季至今陳俊男的最高得分還是首戰的12分。談到目前的低潮，他將球隊輸球的責任全攬在自己身上，「開季以來很多輸球的比賽只差2、4分，但我都是得0分。或許我只要多進一兩球，我們就贏了。」陳俊男甚至不諱言地表示：「今天我沒什麼打球隊也贏，那就更責無旁貸。我『雷的要死』，球隊把我放在板凳上就贏球了，這完全是我的問題。」陳俊男認為，裕隆是一支連霸球隊，人員變動少，自己身為新成員卻佔據不少時間，若無法在場上產生貢獻，責任就在自己身上，「我有時候不確定隊友要什麼，隊友也不確定我要什麼，這都反映在我的失誤次數上。」對於外界的批評指教，陳俊男堅定地說：「我絕對不看網友的留言，如果朋友傳給我，我就會跟朋友說：『再傳就封鎖你。』」他強調，網友的看法與球隊的方向未必一致，他只想專注於教練團與隊友的溝通。轉戰SBL後雖然遭遇磨合陣痛期，但陳俊男並不後悔這個決定。被問道是否也認同到SBL磨練不是壞事，他給出肯定的答案：「我這幾場表現不好，球隊也輸球，但是上場時間已經超過了我在國王一季的上場時間。在國王是我不知道這樣做會成功還是會失敗，來到這邊我就知道做什麼事情會犯錯、會失敗，一定會越來越好。」