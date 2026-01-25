我是廣告 請繼續往下閱讀

▲澳洲網球公開賽向來是喬科維奇的主場，他在墨爾本公園已10度封王，91％的勝率讓羅德・拉沃競技場成為他最熟悉、也最具優勢的戰場。（圖／美聯社／達志影像）

▲面對辛納與艾卡拉茲兩位新世代霸主的夾擊，喬科維奇在職業生涯黃昏期反而成為挑戰者，壓力轉移之下，反而可能是他衝擊第25冠的最大籌碼。（圖／美聯社／達志影像）

當多數人已經開始替「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）準備退場音樂時，38歲的他，卻選擇在澳洲網球公開賽再次拼搏，把自己推上風險最高、回報也最大的賭桌。24座大滿貫在手，他已無需再向任何人證明偉大，但第25冠，仍是他拒絕停下腳步的理由。這趟澳網之旅，究竟會成為一段傳奇的「最後一舞」，還是顛覆所有年齡想像的全新起點？答案，正在墨爾本公園慢慢成形。儘管喬科維奇是這項運動中第二年長的選手，也是目前ATP前60名中最年長的球員，喬科維奇上個賽季仍維持在世界前7，是唯二在四大滿貫賽都打進四強的男子選手之一，更成為史上第三位生涯達成100勝的球員。喬科維奇依然擁有所有的武器，具備智慧、實力，以及最關鍵的對勝利的飢渴感，當然挑戰也包括辛納（Jannik Sinner）與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），這對在過去24個月幾乎統治網壇的毀滅性雙人組，也是他在澳洲奪冠路上的最大路障。自從喬科維奇在2023年美網奪冠後，辛納與艾卡拉茲聯手橫掃了隨後的8座大滿貫。世界排名第2的辛納已經連贏喬科維奇5次，包括在澳網、法網和溫網的四強賽；面對世界球王艾卡拉茲，喬科維奇的表現稍好，兩人自2024年初以來的對戰紀錄為2勝2敗。「我明白辛納和艾卡拉茲現在的水平與眾不同。這是事實。但這不代表其他人沒機會，」喬科維奇在澳網前夕自信地表示，「只要我健康，當我能把所有拼圖湊齊時，我覺得我有能力擊敗任何人。」如果喬科維奇要攀上25座大滿貫的獨佔紀錄高峰，這兩週的澳洲網球公開賽（Australian Open）無疑是最合適、也最可能的舞台。這是他統治了一生的賽場。喬科維奇是創紀錄的10屆冠軍，在墨爾本公園擁有91%的恐怖勝率，19年來僅輸過6場球。羅德·拉沃競技場（Rod Laver Arena）代表性的藍色硬地就像他的第二個家。在評估他在2026年的奪冠前景時，這種場地加成絕對不可低估。或許，喬科維奇在職業生涯黃昏期的另一個優勢是，即便他擁有無數榮譽，但現在幾乎沒人預期他在五盤三勝制的比賽中能擊敗辛納或艾卡拉茲。這是否意味著對手會低估他？也許是吧。不過更重要的是，這兩位年輕巨星正忙著追逐自己的歷史，這無形中加重了他們肩上的負擔。辛納正試圖加入喬科維奇的行列，成為公開化年代以來唯二能「澳網三連霸」的男單選手；而若艾卡拉茲奪冠，他將以22歲之齡成為史上最年輕完成「生涯大滿貫」的男子球員。但喬科維奇不在乎這些，他只專注於如何搞砸他們的慶功宴。「我的首要任務是照顧好身體，累積動能，不浪費不必要的精力，」喬科維奇說道。無論喬科維奇這次澳網之旅結果如何，光是他到了這個年紀還能處於爭冠討論的邊緣，本身就令人難以置信。自從3年半前滿35歲以來，喬科維奇贏得了4座大滿貫冠軍、11次打進大滿貫四強、捧起2座年終賽金杯、贏得奧運金牌，並在世界球王寶座上待了59週。單單這份「35歲後」的履歷，就足以進入網球名人堂。喬科維奇淡然說道：「關於第25冠有很多討論，但我試著專注於我已成就的，而非我可能成就的，我已經打破了這項運動幾乎所有的紀錄。我希望能拿到第25冠，但說實話，24冠也是個不錯的數字！」這或許是他的自謙，但全世界都知道，只要他在墨爾本公園的藍色球場上，那第25座金杯的夢想，就永遠活著。