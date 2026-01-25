我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人當家球星「77」唐西奇（Luka Doncic）不僅在籃球場上表現受矚目，私底下的音樂品味也成為球迷關注焦點！先前一段他在網路節目上挑戰「聽華語流行歌曲」的影片在社群媒體瘋傳。沒想到這位NBA超級巨星對華語R&B教父陶喆的名曲無動於衷，但卻在聽到周杰倫的《七里香》時瞬間眼睛一亮，還給出了令人意想不到的評價，讚周董像是小賈斯汀（Justin Bieber）。在影片的測驗環節初期，主持人播放了由中國說唱歌手攬佬(SKAI ISYOURGOD) 演唱的《大展鴻圖》，但畫面中的Doncic顯然沒有產生共鳴。他不僅表情淡定，連頭都沒有跟著節奏點一下，僅說出：「節奏不錯。」隨後，主持人播放陶喆首張專輯中的經典R&B作品《飛機場的10:30》。對於華語樂迷來說，這絕對是經典神曲，儘管似乎還是沒有對上這位斯洛維尼亞金童的胃口，但唐西奇給出不錯的評價。然而，當背景音樂切換到周杰倫的傳世經典《七里香》時，唐西奇的反應發生了180度大轉變。前奏剛落下，他立刻露出了燦爛笑容，顯然對這首歌非常有感。更有趣的是，當被問及為什麼喜歡這首歌時，Doncic 給出了一個讓全網熱議的理由：「這聽起來很有小賈斯汀（Justin Bieber）的感覺。」這番評價不僅意外揭露了這位籃球天才平時偏好流行且旋律性強的音樂。事實上，周杰倫在NBA圈子裡早已不是陌生面孔，最為人津津樂道的莫過於他曾與已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）合作拍攝雪碧廣告，並共同演繹主題曲《天地一鬥》。當年周杰倫甚至讓一向嚴肅霸氣的「老大」難得出演MV，不僅在歌曲中負責饒舌部分的英文歌詞，還開金口唱歌，這項創舉至今仍是華語流行樂壇與NBA跨界合作的一大經典佳話。