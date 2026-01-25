昨（24）日各地高溫約22至28度，今（25）日清晨受輻射冷卻影響，新竹關西低溫降至9.7度，中部以北、東半部雲多局部降雨，其餘轉晴。氣象專家吳德榮表示，今明兩天西半部晴朗穩定、日夜溫差大，周二起東北季風南下，北東轉涼、降雨機率增，月底仍有另一波影響，但10天內無明顯寒流。
清晨急轉偏冷 關西低溫9.7度
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，昨（24）日全台各地白天暖熱，各地最高氣溫約落在22至28度之間，其中北部新北三峽22.1度、中部南投埔里27.1度、南部高雄大樹27.5度，東部台東市25.3度。
不過，今（25）日清晨天氣轉涼，觀測資料顯示，中部以北及東半部雲量偏多，降水回波主要位於東半部海面，新北東側及東半部局部地區出現零星降雨。新竹以南則受「輻射冷卻」影響明顯，截至清晨5時12分，本島平地最低氣溫出現在新竹關西，僅9.7度。各地平地低溫約12至14度，北部新北新店13.6度、中部嘉義竹崎11.6度、南部台南楠西12.5度，東部花蓮壽豐12.9度。
周二起東北季風南下 北台轉涼
根據最新（24日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬，今日西半部天氣轉為晴朗穩定，新北東側及東半部仍有局部短暫雨的機率；明（26）日全台各地大致晴朗。今明兩天白天北部感受舒適，中南部略偏暖，但早晚因輻射冷卻影響氣溫偏低，日夜溫差明顯。預估今日各地氣溫，北部14至25度、中部12至28度、南部13至29度、東部13至26度。
最新模式模擬顯示，周二（27日）上午東北季風逐漸南下，氣溫漸降，北、東雲量漸增、降雨機率逐漸提高；周三（28日）北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，北台偏涼微冷；周四、五（29、30日）西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，氣溫回升。這波東北季風台北測站降至15度，本島平地最低約降至12度，雖未達冷氣團強度，但氣溫多變，仍應注意。
月底再一波東北季風 10天內無寒流
最新模式模擬顯示，周六（31日）另一波東北季風南下，北、東雲量漸增、晚轉雨；下周日、一（1、2日）東北季風影響，迎風面易降雨，北台偏涼微冷。下周二（3日）東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升，模式模擬10天內無寒冷天氣。
資料來源：「氣象應用推廣基金會」吳德榮
