投資人尋求AI變現證據

聯準會利率展望與獨立性爭議

美國總統川普（Donald Trump）日前對格陵蘭展現的野心，一度引發與歐洲的貿易戰威脅，更使得美股一度陷入震盪。2026年初被地緣政治動盪分散注意力的投資人，在未來一週預計將焦點轉回人工智慧（AI）相關獲利前景以及利率路徑，屆時將迎來密集的企業財報發布與聯準會（Fed）貨幣政策會議。根據路透社報導，本週美股經歷了一段震盪期，主因是川普對收購格陵蘭展現強硬立場，並揚言可能引發與歐洲之間的新一波貿易戰。市場最初反應劇烈，股市、債券價格與美元罕見同步下挫。但在川普稍後收斂關稅威脅，並暗示格陵蘭問題有望達成協議後，主要股指已於本週晚些時候反彈。PNC金融服務集團（PNC Financial Services Group）首席投資策略師馬永裕（Yung-Yu Ma）表示：「過去幾天就像一段短暫但陡峭的雲霄飛車。我不確定是否已完全結束，但至少最急性的一段似乎已經過去了。」即將到來的財報週讓市場關注美國企業的獲利前景。市場普遍預期今年獲利將大幅成長，且受惠的公司範圍將更為廣泛。標普500指數中約五分之一的成分股將在下週公布季報，其中包括「科技七巨頭」（Magnificent 7）中的四家權值股：蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、Meta與特斯拉（Tesla）。在標普500指數連續三年繳出雙位數報酬後，2026年開局至今約上漲1%。富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）高級市場策略師加利波（Chris Galipeau）指出，目前標普500指數的本益比超過22倍，遠高於長期平均的15.9倍，「因此獲利表現最好能達到市場的高標。」加利波說：「我們可能會被經濟數據分心，也可能被像格陵蘭這樣的地緣政治事件牽著走，但到頭來，驅動市場的還是企業獲利。」截至週四，已有59家公司公布財報，其中81%的獲利優於分析師預期。根據LSEG獲利研究主管迪隆（Tajinder Dhillon）的說法，標普500企業2025年第四季獲利預估年增9.1%，而2026年全年獲利預期將成長超過15%。本季財報的一大關鍵主題，是企業是否開始從AI相關投資中獲得實質回報。2025年下半年，市場對資料中心及其他基礎建設的龐大支出是否能帶來回收產生疑慮，導致科技股與其他AI概念股承壓；而此前，這些股票一直是美股牛市的主要推手。馬永裕認為，聽取指標性大廠持續推動AI應用與計畫至關重要，「這能讓市場相信AI不只是單純的建設與硬體投資故事。」市場普遍預期，聯準會將在週三結束為期兩天的會議後，宣布維持利率不變。根據LSEG資料，在2025年最後三次會議中，聯準會每次皆降息1碼後，聯邦基金利率期貨已反映今年至少還有一次降息空間。牛津經濟研究院（Oxford Economics）美國首席經濟學家皮爾斯（Michael Pearce）在報告中指出，由於利率已接近中性水準，且就業市場風險緩解、通膨已見頂，預計聯準會將進入較長時間的觀察期。不過短期利率前景可能會被「聯準會政治獨立性」的議題蓋過。本月早些時候爆出消息，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）面臨來自川普政府的法律威脅，鮑爾稱這些威脅僅是為了迫使聯準會大幅降息的「藉口」。與此同時，鮑爾的主席任期將於5月屆滿，川普正在考慮繼任人選，相關決定可能很快出爐。投資人仍對地緣政治或行政當局的新政策保持警惕。加利波表示：「如果像格陵蘭這樣的事件失控，再加上關稅威脅等因素，勢必會打擊信心，並對市場走勢造成壓力。」