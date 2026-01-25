我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡康永（如圖）送陳漢典跟LuLu村上隆名畫。（圖／蔡康永IG@kangyongcai）

藝人夫妻檔LuLu（黃路梓茵）和陳漢典在去年10月登記結婚後，將於今（25）日舉辦婚禮，人緣超好的他們，不只有吳宗憲擔任證婚人、小S（徐熙娣）包禮金、郁方親送珠寶禮盒等，就連陳漢典昔日在《康熙來了》的搭檔蔡康永也出手了，送夫妻倆村上隆的知名畫作，並祝福兩人的生活充滿歡笑。LuLu和陳漢典將在今日於文華東方酒店舉行婚禮，藝人好友們也紛紛送禮道賀。而在昨日，蔡康永於IG分享自己要送給這對新人的禮物，「漢典&Lulu即將舉辦婚禮，我決定送他村上隆的版畫」，並獻上祝福：「希望他們的家庭花團錦簇，充滿歡聲笑語」，展現從《康熙來了》延續至今的多年好感情。陳漢典跟LuLu在圈內有著好人緣，交友圈橫跨音樂、影劇及主持，婚宴上勢必眾星雲集，夫妻倆日前透露婚禮預計席開60桌，並由吳宗憲擔任證婚人，主桌還有王偉忠等圈內大前輩。而小S雖然人不會到場，但送上禮金，讓陳漢典感恩喊：「謝謝S姐的祝福」。Lulu婚禮親力親為，親任婚紗照及婚禮總企劃，從婚紗照的造型、拍攝形式到行程，以及婚禮當天的節目流程及細節幾乎都由她一手包辦，老公陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人在討論過程中幾乎沒有意見不合，展現高度默契。而LuLu拍攝婚紗照與婚禮當天都選擇Demetrios Bridal Room旗下品牌婚紗，LuLu受訪時也以「風情萬種」形容這次的風格，性感、可愛風都有，自信說道：「絕對會讓大家驚豔！」陳漢典也忍不住甜讚，她絕對是火辣、性感集於一身，讓外界都相當期待。