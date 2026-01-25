我是廣告 請繼續往下閱讀

霍諾德今攀登101挑戰會取消嗎？象山鏡頭君最新畫面曝光

因此不論是早上6點、7點都能看見整根101清楚露出

▲台北信義區一早天氣穩定，沒有下雨也沒有霧氣，象山鏡頭君清楚拍下完整101，不少民眾準備出門幫霍諾德加油！（圖/YT@台北即時影像）

台北信義區天氣穩定「101整根露出」！霍諾德爬101挑戰仍有挑戰

一早起床看到天氣狀況，也能肉眼清楚看到101整根露出，今天高機率就是霍諾德改寫人類徒手攀登史的一天

▲霍諾德徒手攀爬台北101，台北信義今天上午氣溫18至20度，相對濕度85%，降雨機率僅20%，一早確實沒有降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

霍諾德挑戰爬101終於要登場！線上免費直播「沒帳號也能看」

▲霍諾德爬台北101，直播、轉播資訊一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

美國傳奇極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）原本要在昨（24）日挑戰徒手攀登101，但因為昨天台北天候不佳，Netflix官方宣布延期今（25）日上午9時再戰。然而根據台北101大樓最新直播畫面，早上7點左右台北信義區天氣穩定，不再像昨天一樣霧濛濛又下雨，整根101完全露出，能見度超高，不少民眾相當興奮表示：「霍諾德今天應該可以爬了！超級期待」、「準備出門到場幫霍諾德加油！」YouTube頻道「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」中，「象山看台北 - 4K即時影像」直播畫面可以看到，台北101從凌晨至清晨整體視線能見度都非常好，象山鏡頭君完全沒有沾染任何霧氣，加上沒有下雨，，甚至還有近距離特寫101畫面也都非常清楚，跟昨日天氣相比差非常多。不少民眾期盼又多一天，在社群表示、「今天天氣一定可以順利完成，霍諾德加油啊！」根據中央氣象署最新預報，台北信義區今天氣溫18度至20度，相對濕度85%，降雨機率20%，霍諾德每爬升100公尺，氣溫約會下降0.6度，台北101塔頂氣溫約15至17度。《NOWNEWS》記者就住在信義區101附近，，但實際是否會真的如期直播，還是要看Netflix以及相關團隊決定，一切安全為重。不過雖然天氣比昨天好非常多、能見度也很高，但氣象專家賈新興也說明，，但整體建築溼滑的情況也比昨天紓解不少。然而這次霍諾德徒手攀登101的挑戰將會在Netflix上全程直播，原本訂於台灣時間24日上午9時開始，但Netflix官方宣布取消延期至今（25）日上午9時；到時如果是沒訂閱的觀眾，除了可以到場直接觀看之外，也可透過YouTube頻道「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」象山視角，免費即時查看攀登過程，但可能會受到天氣、能見度影響哦！