台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神朴旻曙（Mingo）時常會透過社群分享生活點滴，不料她在23日直接大解放，分享多張穿著黑色超辣比基尼的照片，上圍設計還直接挖空，大露事業線。朴旻曙還對著鏡頭擺出多個姿勢，小蠻腰與大長腿直接被看光！朴旻曙在23日於社群PO出一系列在飯店房間拍下的比基尼辣照，只見她留著招牌黑長髮，身穿兩件式的黑色比基尼，胸前直接挖空辣露事業線，她對鏡頭擺出多個姿勢，有對鏡自拍、坐在窗前、側躺在床上等，一舉一動都辣翻粉絲，忍不住狂讚「超甜美性感辣可愛」、「太犯規了吧」。朴旻曙在2024年1月加盟台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」，以清純精靈的形象深受球迷喜愛。她不僅是首批移居高雄的韓籍啦啦隊成員，還為了能與台灣粉絲更親近而苦練中文。她常在社群媒體分享中文習字成果，工整細緻的筆跡甚至被網友大讚「比台灣人寫得還漂亮」。除此之外，朴旻曙還為挑戰中文，到電影院觀看國片《陽光女子合唱團》，直呼「我是不是已經快變成台灣人了？」雖然表示目前還不能完全聽懂，但會繼續努力學中文，「直到能夠100趴聽懂的那天，我會繼續努力的」，用心程度讓大家都超佩服。而居住高雄的朴旻曙也超接地氣，日前還在高雄挑戰21公里半程馬拉松，這也是她人生首度完成半馬賽事。她在賽前就坦言心情既緊張又期待，比賽當天她穩定配速、一步步撐過體能與意志力的考驗，順利完成21公里，這場比賽不僅是運動成就的累積，也成為她與台灣之間的一段特別連結。