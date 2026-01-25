我是廣告 請繼續往下閱讀

警方稱死者為合法持槍者

市長、州長要求結束移民執法行動

美國聯邦移民執法官員24日在明尼蘇達州最大城明尼阿波利斯（Minneapolis）開槍擊斃一名美國公民。這已是本月發生的第二起類似事件，隨即引發了激烈的抗議活動以及地方領袖的強烈譴責。綜合路透社等媒體報導，美國國土安全部（DHS）說明，這起事件發生於明尼阿波利斯市區，一名男子持9毫米半自動手槍接近美國邊境巡邏隊（USBP）官員，並在警方試圖解除其武裝時「激烈反抗」，探員因此開槍。不過媒體無法核實國土安全部對事件經過的描述，負責當地行動的邊境巡邏隊官員也未說明導致開槍的具體經過，並稱事件正在調查中。地方領袖對此說法提出質疑，並要求美國總統川普（Donald Trump）立即撤走他下令部署在該市進行移民掃蕩的3000名探員。明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）表示：「我從多個角度看過影片，這令人作嘔。我們不能信任聯邦政府來主導這項調查，州政府將接手處理。」明尼蘇達州官員隨後表示，州政府調查人員被阻擋在現場之外。據地方媒體確認，死者為37歲的普雷蒂（Alex Pretti）。公開記錄顯示他居住在明尼阿波利斯，社交媒體上自稱為其前同事的人士表示，普雷蒂生前是一名護士。在一段目擊者影片中，多名探員在地面上與普雷蒂搏鬥，並在開槍前似乎對其進行毆打。普雷蒂倒下後，可以聽到連續多聲槍響。另一段未經核實的影片中，則能看見普雷蒂站在街道上，與抗議者一同拍攝執法人員，現場伴隨著口哨聲。一名探員似乎對普雷蒂及另外兩人噴灑胡椒噴霧，隨後發生了肢體衝突，接著槍聲大作。探員在開槍後退離普雷蒂，拍攝者則一邊尖叫一邊跑離現場。明尼阿波利斯警察局長歐哈拉（Brian O'Hara）表示，遭到擊斃的男子是一名合法持槍者，除交通違規外沒有犯罪記錄。此次槍擊事件吸引了數百名抗議者聚集在社區，與武裝且蒙面的探員對峙；探員則動用了催淚彈與閃光彈。隨後市警與州巡警抵達現場維持秩序。聯邦探員離開該區域後，局勢似乎有所降溫，但抗議者仍留在街頭數小時。地方官員呼籲民眾克制。歐哈拉表示：「請不要摧毀我們的城市。」附近的明尼阿波利斯藝術學院因安全疑慮宣布關閉一天，美國職籃（NBA）也推遲了明尼蘇達灰狼隊的比賽。華茲與其他州官員早已因另一名美國公民遭聯邦移民探員槍殺事件，而與川普政府關係緊張。川普政府官員聲稱，一名移民探員在1月7日擊斃育有3名子女、年僅37歲的母親古德（Renee Good）時是出於自衛，並拒絕讓地方官員參與該案調查。此次槍擊事件發生在前一天，當時有超過一萬人不畏嚴寒走上街頭抗議掃蕩行動。當地居民對多起事件感到憤怒，包括古德被殺、一名美國公民在家中穿著短褲被帶走關押，以及多名學童被扣留，其中包括一名5歲男童。華茲及其他地方和州官員呼籲立即終止政府的移民執法行動。明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）在記者會上質問：「還要有幾名居民、幾名美國人死亡或重傷，這場行動才會結束？」川普則指責地方民選官員挑起對立。他在社群平台寫道：「市長和州長正用他們那種道貌岸然、危險且傲慢的言論煽動叛亂（Insurrection）。」美國副總統范斯（JD Vance）22日訪問該明尼阿波利斯時，指責地方官員拒絕為移民探員提供地方警力支援。華茲對此做出了激烈回應，表示移民掃蕩行動已經耗盡了地方警察的資源。明尼蘇達州公共安全部部長雅各布森（Bob Jacobson）表示，州國民兵（National Guard）部隊已動員以支援地方執法部門。