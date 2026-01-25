統一發票11、12月今（25）日中午12時30分將開出中獎號碼，大家除了整理手邊發票準備對獎之外，也要檢查上期9、10月是否有遺漏的發票沒對到，根據財政部統計，上期還有11張大獎沒人領，其中還包括2張1000萬元特別獎，領獎期限只到3月5日，千萬別跟財神爺錯過啦！《NONNEWS》本文也提供統一發票11、12月最新開獎號碼；9、10月未領大獎清冊、中獎號碼、消費明細以及地點；統一發票領獎規則，提供民眾一文掌握資訊。
統一發票11、12月要開獎了！發票趕快整理好
📌特別獎號碼：（開獎後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：（開獎後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：（開獎後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
統一發票9、10月未領大獎清冊！1000萬得主2張別錯過
🟡1000萬元特別獎（2張）
📍Google Play，訂閱費50元（台北市信義區）
📍阿潭ㄟ店專業生鮮市場，食品153元（桃園市中壢區中山東路3段88號）
🟡200萬元特獎（4張）
📍App Store，應用程式165元（台北市信義區）
📍街口支付，手續費90元（台北市松山區長安東路2段225號8樓）
📍POYA Beauty寶雅，物品1117元（桃園市桃園區慈文路727、729號）
📍寶昌食品，食品120元（屏東縣潮州鎮信義路27號1樓）
🟡雲端發票專屬100萬元（5張）
📍7-ELEVEN，飲品295元（基隆市七堵區東新街2號）
📍App Store，應用程式165元（台北市信義區）
📍Uber Eats，外送費69元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
📍Uber Eats，外送費9元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
📍7-ELEVEN，飲品71元（宜蘭縣員山鄉員山路1段446、448號）
財政部提醒民眾，114年9月、10月統一發票領獎期間只到3月5日，一旦錯過逾期不得領獎，獎金將全數充公。尤其又有多個大獎是屬於「載具歸戶」的民眾，像是外送費、APP應用程式費用，這些容易遺漏在信箱中的中獎發票，如果在去年9月、10月有使用外送以及購買APP應用程式的人，要記得查看信箱或者及早將發票歸戶啊！
雲端發票「1細節」沒搞懂！一堆人不知中大獎：錯過1000萬超想哭
統一發票11、12月開獎！中獎規則、雲端發票開獎組數、領獎規則一次看
📌統一發票對號規則：
各獎項金額，最高特別獎對中所有號碼獎金高達1000萬元；特獎對中所有號碼獎金200萬元；頭獎對中所有號碼20萬元，其餘頭獎二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。
📌雲端發票特別獎：
根據財政部官網公告，2025年5月至12月每期開出雲端專屬獎比照過往為100萬元獎30組、2000元獎1萬6千組、800元獎10萬組，不過在500元獎項部分，經審慎評估統一發票給獎經費執行情形，決議加開70萬組，因此從5月開始至年底，每期500元獎項從245萬組變成315萬組，財政部鼓勵大家多多使用雲端發票，有更多中獎機會。
📌發票領獎期限：
財政部賦稅署提醒，114年11月、12月期統一發票中獎領獎期間為今年2月6日至5月5日。中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。
📌實體統一發票領獎地點：
根據財政部公告，中獎人可持統一發票於指定金融機構（包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部及信用合作社）營業時間內兌領現金。部分超商與賣場也開放以中獎號碼購物消費。
