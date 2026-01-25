我是廣告 請繼續往下閱讀

▲依依在國道一號遇到連環追撞車禍，發文向粉絲報平安。（圖／雙胞胎 依依佩佩 的 依依FB）

藝人雙胞胎依依（蔡依伶）在昨（24）日於社群發文透露，自己一大早在國道一號上遇到連環追撞車禍，曝光現場照片直呼「一輩子只要發生過一次就夠驚嚇了」，依依也馬上向粉絲報平安，並透露被撞到那瞬間就是0.1秒的事，自己嚇到不敢下車。雖然沒有大礙，但依依也表示因撞擊力道不小，所以脖子跟頭都很痛，一直暈暈的，讓大家都非常擔心。依依在昨日發文透露在國道一號發生連環追撞車禍，讓她嚇到直呼「一輩子只要發生過一次就夠驚嚇了」，在與粉絲報平安後，依依透露當時的驚險狀況，「被撞到就是一瞬間0.1秒的事，只聽到司機大哥大叫一聲，我看到後面的車子一直在撞，我心急之下叫他趕快把車再往前開一點，（因為我很怕後面繼續再撞上來）」，但因為發生事故不能移動車子，司機就下車看狀況，依依則是嚇到不敢下車，「因為很多人是在下車的時候，站在高速公路上被撞飛的」。依依因為不敢下車，所以獨自害怕的待在車裡，讓她趕緊報警，希望警察可以帶她離開高速公路，依依表示雖然有用安全帶，但因撞擊力道不小，還是有受到影響，「脖子很痛，而且事後頭也痛，一直暈暈的。心裡實在太驚嚇，還是感謝上帝沒有發生大受傷」。最後依依也喊話大家一定要用安全帶，「一次僥倖心態都最好不要有」。而依依的車禍也讓粉絲超擔心，但慶幸表示「平安最重要」。依依在2013年與前夫史丹利結婚，當時以「最美雙胞胎」的身分披上婚紗，受到大量祝福。婚後的她將生活重心轉移至家庭，並透過試管嬰兒艱辛產下三子。然而，長達10年的婚姻生活中，雙方在生活習慣、育兒觀念以及與婆家的相處上，逐漸累積了許多難以磨合的摩擦。依依曾在節目中坦言，豪門生活並非外界想像般輕鬆，長期在溝通上的無力感與自我空間的壓縮，讓這段看似美滿的關係開始產生裂痕。2023年底，依依與史丹利正式離婚，結束了10年的夫妻關係。雙方離婚後並未在媒體前互撕，而是選擇以理性的態度處理財產與共同監護權，一起照顧孩子，被譽為「和平分手的典範」。依依也曾感性表示，這份決定並非輕率，而是為了讓彼此都能有重新尋找幸福的機會。