中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭到立案審查調查，中國軍隊高層人事再度大地震。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，中國國家主席習近平仍牢牢掌握最高權力，且將身邊的人視為潛在威脅，「當權力只剩下恐懼作為黏著劑，當忠誠取代能力成為唯一標準，這個國家的外表或許仍然龐大，但內在早已脆弱不堪。」矢板明夫在臉書上發文指出，中共中央軍委副主席張又俠、以及中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，同時被宣布落馬，震驚了全世界。「這是一場足以動搖中國政治、社會、以及軍權結構的重大政治事件。」矢板明夫表示，「按照制度，中國中央軍委應該有七名成員。但在短短幾年內，軍委成員接連出事，如今檯面上只剩下軍委主席習近平，和新近被提拔為副主席的張升民兩個人了。更諷刺的是，張升民被視為張又俠的小弟，如今雖然人還在高位，但明天隨時有可能被捲入張又俠案。他現在一定是如坐針氈、惶惶不可終日。」矢板明夫進一步分析，指出這起事件至少說明了三件事。第一，習近平至今仍然牢牢掌握最高權力。「在軍中，只要他不滿意，任何級別的將領都可以瞬間被清除，沒有真正的制衡機制，也不存在可以與之抗衡的力量。這不是制度運作，而是高度個人化的權力行使。」第二則是，「習近平的疑心病已經到了極為嚴重的程度。」矢板明夫指出，習近平不僅無法容忍不協調的聲音，甚至開始把身邊所有人都視為潛在威脅。「『總有刁民想害朕』不再是譏諷，而成了實際的決策邏輯，而且這種心理一旦形成，幾乎不可能逆轉。」矢板明夫表示，第三點也是最關鍵的一點，「中國的軍隊正在被這種權力運作方式一步步掏空。」他指出，自2013年以來，在習近平主導下，軍隊反覆進行反腐，但結果並不是制度化、專業化的軍隊建設，而是一輪又一輪的政治清洗。反到最後，好像所有人都變成了貪官。矢板明夫認為，從這個角度看，張又俠倒台事件的意義，不僅僅是軍隊內部的事情，會影響到中國的整個權力格局，可以和1856年的「天京事變」相提並論。「太平天國在鼎盛時期，因為領導層內部權力失衡而爆發了嚴重內鬥。東王楊秀清被殺，北王韋昌輝濫殺無辜後又遭清算，最後，唯一且具號召力的實力派、翼王石達開選擇出走。太平天國並非立即滅亡，但從那一刻起，領導架構和人心士氣遭到了致命性的破壞。政權尚未被外敵摧毀，便已經在內部完成了自我瓦解。」最後，矢板明夫在文末表示，「今天的中國，正在漸漸走向類似的歷史節點。當權力只剩下恐懼作為黏著劑，當忠誠取代能力成為唯一標準，這個國家的外表或許仍然龐大，但內在早已脆弱不堪。這樣的結構，未必會立刻崩塌，卻幾乎注定無法承受真正的風浪。」