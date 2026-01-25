我是廣告 請繼續往下閱讀

▲艾力克斯．霍諾德挑戰徒手攀爬台北101，一早台北101再次湧進眾多人潮圍觀。（圖／記者葉政勳攝）

▲台北101湧進眾多人潮，圍觀者帶著望眼鏡等裝備，期待霍諾德能挑戰成功。（圖／記者蕭涵云攝）

美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨（24）日因天候不佳，將「徒手攀爬台北101」的挑戰延至今（25）日，一早台北101再次湧進眾多人潮圍觀，甚至有民眾一早5點就起床出發卡位，現場民眾對霍諾德也都非常有信心，霍諾德在上午8時20分左右也出現在101南面，引起群眾歡呼。《NOWNEWS》記者今早實地直擊，台北101周圍不到8點，人潮就擠滿信義廣場，18歲的何先生與女友連續2天早上5點起床從桃園出發，雖然昨天淋雨等待卻撲空，但今天再次到場，就是為了捕捉霍諾德的英姿，何先生也希望自己的iPhone 17能大展身手。50歲何小姐則是和一群平時有在從事攀岩的朋友，選擇在信義路的停車場旁駐點，6人帶著防水布、野餐墊、望遠鏡、童軍椅來「躺著看101」，由於台北101高樓層仍有雲霧，何小姐一行人也帶著平板同步收看直播，並表示對霍諾德非常有信心，「他就是大神，體能方面都沒問題。」38歲的彭小姐也是和爸媽一家三口起大早來到台北101，由於就住在附近，昨天看到雨勢就知道會取消所以沒有到場，今天帶著望眼鏡來朝聖，彭小姐提到，霍諾德的名聲不只在攀岩界，甚至在登山界都相當響亮，「相較於酋長岩，台北101簡單很多、路線單純，不過還是要把年紀考慮進去，畢竟他挑戰酋長岩已經是快10年前的事，但他今天一定能過關。」