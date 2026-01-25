（更新時間09:41）美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨（24）日因天候不佳，將「徒手攀爬台北101」的挑戰延至今（25）日，Netflix持續提供全程直播，霍諾德目前已通過台北101第2竹節構造，來到約50層的高度，稍早更是停留在台灣國旗旁接受歡呼，大樓內的民眾也向他敬禮比讚。

📌攀爬時間18分0秒-霍諾德已完成3分之1高度，約30樓。

📌攀爬時間28分25秒-霍諾德已完成台北101第2竹節構造，約50層樓。

▲霍諾德今日一早9點準時開爬台北101，真的沒繫保護繩，現場觀眾比他還緊張。（圖／記者葉政勳攝）
台北101天氣轉好　降雨機率降至20%

霍諾德徒手攀爬台北101從上午9點開始，昨日降雨機率高達80%，現場也確實飄起雨勢且雲層相當厚，氣象署最新預報指出，台北市信義區今天氣溫18至20度，相對濕度85%，降雨機率20%，霍諾德每爬升100公尺，氣溫約會下降0.6度，台北101塔頂氣溫約15至17度，體感15度左右。

攀岩教練朱威補充，只要讓身體保持活動，幾乎不會出現手指凍僵問題，霍諾德周六攀爬台北101，預計路線會沿著外牆夾角往上，中途能短暫休息的節點也較多，霍諾德也刻意避開迎風面，台北101最近也有不少工人在清潔外牆，基本上已經做足準備徒手登頂台北101。

▲艾力克斯・霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）
▲霍諾德1月24日攀登台北101大樓，台北101 大樓（Taipei 101）小檔案一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）
