霍諾德徒手攀登101史上最猛！沒有防護措施畫面觀眾嚇壞

沒想到來真的，由上往下拍的畫面可以看到下面完全沒有防護措施

▲網友觀看霍諾德攀登101直播時，發現Netflix由上往下拍攝，地面上真的完全沒有防護措施，不少人都被震撼。（圖/Netflix直播）

霍諾德爬101速度超猛「28分鐘爬50層樓」！超大魔王關卡秒殺看傻

，有民眾發現台北101外層樓每個竹節的銜接處，都有一個銀色的裝置，比起竹節構造建築更沒有施力點可抓，難度堪稱是魔王關卡。

▲霍諾德今日挑戰徒手攀登101大樓，其中101竹節構造每層中間都有銀色裝置，弧形設計幾乎沒有施力點，觀眾看得膽戰心驚，但霍諾德依舊輕鬆克服。（圖／記者葉政勳攝）

這是所謂的「龍形藝術裝置」

美國傳奇極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（25）上午9時挑戰「徒手攀登台北101」，現場擠爆民眾到場朝聖加油，結果霍諾德攀爬速度超猛，才剛經過28分鐘就已經爬到約50層高度，現場歡呼聲超大。然而有不少看Netflix直播的民眾表示「從上往下拍，下面真的沒有任何的防護措施，是跟你玩真的啊！」另外也有人表示，101每個竹節構造突出的銀色構造，根本就沒有什麼支撐點，佩服霍諾德的攀岩技術實在太猛。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「原本以為霍諾德往上爬之後，下面應該會有防護措施出現....畢竟還是要以防萬一，，這就是世界攀岩大神的真實力嗎？」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「看到手心一直冒汗，畫面切到從上往下時更是可怕，真的是地板欸！沒有軟墊太驚人....」。然而霍諾德今天狀態感覺相當不錯，才剛開始爬就保持一定的速度，僅花28分鐘就大約爬了50層樓，現場觀眾歡聲雷動替霍諾德加油打氣。然而霍諾德在攀爬過程中，除了沒有防護措施引爆討論外實際查詢，發現台北101觀景台曾經介紹過，，乘載許多古代象徵富貴吉祥的元素，樣式有好幾種。記者實際查看霍諾德攀登101直播時，也很擔心裝置因為弧形設計沒有施力點，但霍諾德卻依舊輕鬆秒殺，成功攀爬向上，相當震撼，看到手心狂冒汗，只能說霍諾德不愧是世界徒手攀登大神。