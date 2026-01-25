我是廣告 請繼續往下閱讀

中共日前宣布中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，已決定對2人立案調查。對於習近平整肅張又俠，行政院前政委張景森認為，兩人落馬後，高層權力更加集中，政治忠誠度壓倒一切，實戰經驗與理性評估可能被削弱。對台灣而言，「這意味著軍事風險上升、台海危機管理的不確定性增加，是個危險的信號」。張景森說，2022年底，中共二十大後，習近平順利實現「三連霸」，並任命張又俠與何衞東為中央軍事委員會副主席。兩人一個年紀偏大，一個資歷相對不足，因此外界普遍認為他們因與習近平的特殊關係而被任用。因張又俠長期在軍隊高層服役、具備越南實戰經驗，而何衞東掌握東部戰區並深入研究台海作戰計畫，外界亦解讀這是習近平加強對台軍事行動的人事布局。張景森說，知道更深入軍部內情的人士認為張、何兩人在政治上確實是習的親信，但在軍事上，真正角色反而是習的「煞車皮」，為解放軍可能的對台軍事冒險提供了制衡。張景森說明，張又俠是解放軍中少數具有實戰經驗的將領，熟知登陸作戰的困難與後勤挑戰；何衞東則對台防禦能力及美國介入的風險極為敏感。他們清楚武力解決台灣問題的高昂代價，因此在決策過程中傾向謹慎。這種布局既維持了軍隊的現代化與對台戰備能力，但也自然抑制了軍事冒險。最後張景森表示，如今兩人均已落馬，高層權力更加集中，政治忠誠度壓倒一切，實戰經驗與理性評估可能被削弱。新任者在對台決策上更易冒進。對台灣而言，這意味著軍事風險上升、台海危機管理的不確定性增加，是個危險的信號。