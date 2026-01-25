我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國攀岩家艾力克斯．霍諾德今（25）日挑戰「徒手攀爬台北101」，由Netflix提供全程直播。（圖／記者葉政勳攝）

如何用AirPods開啟「即時翻譯」

步驟如下：

▲即時翻譯,Apple Intelligence,AirPods Pro 2,iOS 26.1。（圖／記者周淑萍攝）

哪些裝置／系統能用繁中版Apple Intelligence與即時翻譯？

▲霍諾德1月25日攀登台北101大樓，台北101 大樓（Taipei 101）小檔案一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）

▲霍諾德爬台北101，直播、轉播資訊一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（25）日正式挑戰「徒手攀爬台北101」，一早台北101周邊湧進跨年等級人潮，抬頭等著看他把全台最高地標當攀岩牆。Netflix 也在上午9點開啟全球直播，以多機位呈現各種角度，畫面刺激到讓人腳底發癢。但不少人第一次看 Netflix直播，卻發現節目沒有提供即時中文字幕，只能聽著英文轉播，網友狂喊：「好想知道他們在講什麼！」昨（24）日因天候不佳，徒手攀爬台北101的挑戰延至今（25）日，Netflix持續提供全程直播，不過這場特別節目目前並未提供即時中文字幕，對於想聽懂轉播評述、專家分析或主持人訪談內容的觀眾來說相當困擾。若你已升級到支援 Apple Intelligence 的 iPhone 15 Pro 以上機種，搭配 AirPods Pro 2、AirPods Pro 3 或具主動降噪的 AirPods 4，只要啟動「即時翻譯」，就能把現場英文解說即時翻成中文，至少聽懂大約六到七成內容，追直播更有臨場感。​要使用「即時翻譯」前，必須先在 iPhone 上下載欲翻譯的語言，之後再透過「翻譯」App 啟動對應功能，戴上耳機就能開始使用。1.在 iPhone 上打開「翻譯」App，先確認已下載「英文」與「中文（繁體）」等你需要的語言。2.佩戴相容的耳機，包含 AirPods 4（ANC）、AirPods Pro 2、AirPods Pro 3，並確認已與 iPhone 連線成功。​3.在「翻譯」App 中選擇對方語言（例如英文）以及你要接收的語言（例如繁體中文）。4.點一下畫面上的「即時翻譯」按鈕，或依設定透過耳機捏壓耳柄啟動，即可開始使用耳機即時聽到翻譯後的語音。​​實際使用時，翻譯從說話到播放會有短暫時間差，但大致可以掌握六到七成的內容重點，聲音採台灣常見的口語語音，聽起來相對自然、不突兀，用來追霍諾德攀登過程邊看邊聽評論非常實用。耳機：AirPods 4（ANC）、AirPods Pro 2、AirPods Pro 3（需更新至最新版韌體）。​手機：iPhone 15 Pro、iPhone 16 系列、iPhone 17 等支援 Apple Intelligence 的機型。​作業系統：若要使用繁體中文 Apple Intelligence 建議升級到 iOS 26.1。