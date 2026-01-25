我是廣告 請繼續往下閱讀

能源警報與大規模停電

交通與基礎設施受影響

超市現搶購潮

一場強烈冬季風暴在本週末橫掃全美，從東北部到南部至少18個州進入緊急狀態。25日，已迫使全美超過1.4萬架次航班停飛、列車停駛，並引發電網緊急狀態、造成數以千計用戶停電。同時，風暴也威脅在25日為紐約市及整個美國東北走廊帶來多達約30公分的降雪。綜合彭博社等外媒報導，美國天氣預報中心（WPC）指出，這場巨大風暴覆蓋了32州，波及全美約一半的人口，是五年來首次有風暴覆蓋如此廣大的區域。天氣預報中心預報員魏斯（Josh Weiss）表示，紐約市將在上午7時左右開始降雪，累積雪量可能高達12英吋（約30公分），並在夜間以一層冰霰結束。全美至少已18個州宣布進入緊急災難狀態。包括阿拉巴馬州、阿肯色州、德拉瓦州、喬治亞州、堪薩斯州、肯塔基州、路易斯安那州、馬里蘭州、密西西比州、密蘇里州、紐澤西州、紐約州、北卡羅萊納州、賓州、南卡羅來納州、田納西州、德州、維吉尼亞州。美國首都華盛頓特區也同步進入緊急狀態，聯邦政府辦公室預計於下周一（26日）關閉。紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）表示：「大量降雪加上極端、極端的低溫，是非常危險的組合。我已授權所有州政府員工週一遠距上班，也鼓勵其他雇主比照辦理，讓民眾避免上路。」嚴寒、降雪、冰霰與結冰天氣引發多地宣布進入緊急狀態、交通警示、航班停飛，也攪動能源市場。恩基研究（Enki Research）的華森（Chuck Watson）表示，整體而言，這場風暴可能造成高達240億美元的損失與經濟衝擊。據PowerOutage.us數據，從科羅拉多州到大西洋沿岸，超過11.8萬戶家庭和企業斷電，其中德州與路易斯安那州就佔了近10.2萬戶。24日清晨，負責管理從五大湖延伸至墨西哥灣電網的「中部獨立系統營運商」（MISO）在情況惡化之際，宣布進入第二級能源緊急警報（EEA2），以強化電力儲備。EEA2為第二級緊急行動，代表營運儲備持續下降，意味著MISO正面臨電力短缺，必須降低用電需求。這場強烈冬季風暴迫使全美超過1.4萬架次航班停飛。航空追蹤FlightAware的數據，截至美東間24日下午5時30分，全美已有1萬4537架次航班在週一前被取消或停飛，規模達到自去年政府關門以來未見的水準。紐約大都會運輸署（MTA）呼籲民眾週日（25日）與週一避免不必要的外出，並警告地鐵、公車與通勤鐵路服務恐出現中斷。隨著極端天候逼近，全美多達40州、約2.45億人被要求提高警覺。包括美南、美東的超市出現搶購潮，麵包、飲水、雞蛋、肉品貨架幾乎掃空，家庭、大學生都在搶購民生必需品，人滿為患。沃爾瑪（Walmart）、好市多這類大賣場情況也湧現大量人潮，不少民眾囤積熟食、主食甚至衛生紙，以防連日停電與交通中斷。國家氣象局預測，這場冬季風暴不可小覷，預計會持續到2月初，美國本土北緯48度線以南的東部半數地區仍將壟罩在嚴寒之中。部分尚未受重創的州，如佛羅里達、明尼蘇達與內布拉斯加，已調派公用事業人力前往災區支援，以備迎接可能持續多日的嚴峻考驗。