美國極限攀岩界翹楚艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午9點挑戰以徒手、無防護網的方式攀登台北101，稍早，霍諾德已經攀爬至65層樓以上，本人笑著說「感覺像爬山」，而有不少觀眾發現，跟拍的攝影師吊得比霍諾德還高，嚇壞喊：「攝影師也很勇敢！」霍諾德約40分鐘已經徒手攀爬超越60層樓，該樓層為對外租賃的辦公室樓層，他不疾不徐地計算每一步、每一次抓握，逐步完成挑戰，而攝影團隊為了抓拍霍諾德攀爬的畫面，必須以繩子垂吊置高於霍諾德的樓層，整個人懸空，讓網友驚呼：「我覺得攝影師很勇敢...」擁有7260萬訂閱的美國YouTuber、前NASA工程師Mark Rober，稍早搭乘電梯至高樓層等待霍諾德，他表示，從該處看下去的視野「非常恐怖」，反觀霍諾德，幾分鐘前接受主持人、美國體育主播Elle Duncan短暫訪問，態度輕鬆地說：「風景真美」、「很好玩啊」、「這感覺就像在爬山！」台北101董事長賈永婕日前發長文，回應部分輿論對於霍諾德攀爬101沒有安全網是「不負責任的賭博」、「不良示範」，或是假若挑戰失敗會損及台灣的國際形象，對此，賈永婕強調，徒手攀爬（Free Solo）本身即為國際公認的極限運動項目，其核心並非魯莽，而是建立在長期訓練、風險評估、環境演算與心理控制之上。賈永婕也說，風險存在，並不等於社會不該容許，因為做任何事都有風險，「文明社會從來不是消除所有風險，而是學會如何在可控與負責的前提下，面對風險、管理風險」，且將極限運動一律貼上錯誤示範的標籤，反而傳遞一種保守而矛盾的價值觀，讓她大嘆：「保守思維真是可怕！」